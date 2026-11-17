Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, çeşitli ülkelerin bakanları ve temsilcileri fosil yakıt kullanımının aşamalı olarak azaltılmasına yönelik hedeflerini paylaştı.

Antalya’da gerçekleştirilen zirvede, “Danimarka: Fosil Yakıtlardan Uzaklaşmaya İlişkin Bakanlar Düzeyinde Basın Toplantısı” başlıklı etkinlik düzenlendi. Toplantıda Danimarka, fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik ulusal yol haritasını kamuoyuna açıkladı. Pasifik ada ülkeleri, Lüksemburg, İspanya ve Portekiz de kendi yol haritalarını yakın gelecekte paylaşacaklarını duyurdu.

Böylece daha önce yol haritalarını açıklayan Fransa, Almanya, Finlandiya, İrlanda, Brezilya ve Hollanda ile birlikte bu yönde çalışma yürüten ülke sayısı 11’e yükseldi.

DANİMARKA’DAN YENİLENEBİLİR ENERJİ VURGUSU

Danimarka İklim, Enerji ve Tedarik Bakanı Samira Nawa, fosil yakıtlardan uzaklaşma çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtların yerini almaya başladığını belirtti.

COP30 Başkanlığı’nı bu alandaki çalışmalarından dolayı tebrik eden Nawa, somut adımlar atan ülkelerle işbirliği içinde olduklarını ve fosil yakıtlardan aşamalı olarak uzaklaşma çalışmalarını bir sonraki Küresel Durum Değerlendirmesi’ne kadar sürdüreceklerini kaydetti.

PASİFİK ÜLKELERİ ORTAK HAREKET EDECEK

Vanuatu İklim Değişikliği ve Çevre Özel Temsilcisi Ralph Regenvanu, Pasifik ülkelerinin ortak hareket ederek daha fazla yatırım çekebileceğini, enerji güvenliğini güçlendirebileceğini ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırabileceğini ifade etti.

Marshall Adaları Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevre Bakanı Jess Gasper ise açıklanan yol haritalarının somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Gasper, fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecinde yüksek hedeflere sahip ülkeleri birlikte hareket etmeye çağırdı.

Marshall Adaları’nın fosil yakıtlara yönelik teşviklerin ve sübvansiyonların aşamalı olarak kaldırılmasını amaçlayan koalisyona katıldığını açıklayan Gasper, elektrifikasyonun temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İSPANYA’DAN YOL HARİTASI AÇIKLAMASI

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Mücadele Bakanı Sara Aagesen, fosil yakıtlardan uzaklaşmak için siyasi iradeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Enerji dönüşümünün refah, güvenlik ve barış açısından önem taşıdığını ifade eden Aagesen, İspanya’da elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 57’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığını söyledi.

Yenilenebilir enerji kapasitesinde son yıllarda önemli artış yaşandığını kaydeden Aagesen, İspanya’nın fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik yol haritasını açıklayacağını duyurdu. Diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya davet etti.

PORTEKİZ 2045 HEDEFİNİ HATIRLATTI

Portekiz Enerjiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Jean Barroca, hükümetin ülkenin dışa enerji bağımlılığını yarı yarıya azaltmayı ve 2045 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmayı hedeflediğini hatırlattı.

Barroca, iklim nötrlüğüne yönelik güncellenmiş yol haritasının açıklanacağını belirterek enerji güvenliği ve bağımsızlığının korunmasının, ekonomik rekabet gücünün sürdürülmesinin ve vatandaşların korunmasının önemine dikkat çekti.

LÜKSEMBURG’DAN SORUMLULUK ÇAĞRISI

Lüksemburg Çevre, İklim ve Biyoçeşitlilik Bakanı Serge Wilmes de iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca uyum önlemlerinin yeterli olmayacağını, fosil yakıtlardan uzaklaşmanın da sürecin önemli bir parçası olması gerektiğini söyledi.

Wilmes, iklim krizine neden olan uygulamalar devam ederken yalnızca krizin sonuçlarını yönetmeye odaklanılamayacağını belirterek ülkeleri sorumluluk almaya ve verdikleri sözleri hayata geçirmeye çağırdı.