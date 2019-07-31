0553 313 94 23

Yanlışlıkla yuttuğu iğne 3 ay sonra operasyonla çıkarıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaklaşık 3 ay önce bir genç kızın eşarbını bağlamak istediği esnada yanlışlıkla yuttuğu toplu iğne, Tatvan Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:23
Yanlışlıkla yuttuğu iğne 3 ay sonra operasyonla çıkarıldı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yaklaşık 3 ay önce bir genç kızın eşarbını bağlamak istediği esnada yanlışlıkla yuttuğu toplu iğne, Tatvan Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla çıkarıldı.


Ahlat ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Kader E. isimli genç kız, yaklaşık 3 ay önce eşarbını bağlamak istediği esnada yanlışlıkla toplu iğneyi yuttu. Olaydan 3 ay sonra Tatvan Devlet Hastanesine başvuran Kader E. (18), hastanenin Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Rıdvan Kulu tarafından yapılan tetkikler sonucunda yanlışlıkla yuttuğu iğnenin halen genç kızın bağırsağında olduğu tespit edildi. İğnenin doğal yollarla çıkmasının mümkün olmayacağı kanısına varılması üzerine çıkarılması için endoskopik operasyona karar verildi. Genç kızın onayının ardından yapılan endoskopik operasyonla genç kızın 12 parmak bağırsağına saplanan iğne 3 ay sonra gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla çıkarıldı. İğnenin çıkarılmasının ardından kısa bir süre gözlem altında tutulan genç kız, sağlığına kavuşmuş şekilde hastaneden taburcu edildi.


Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Rıdvan Kulu tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Kader E., ileride kendisi için sıkıntı oluşturacak olan bir sorundan kurtulduğu için mutlu olduğunu ifade ederek, başarılı operasyondan ötürü Op. Dr. Kulu’ya teşekkürlerini iletti.


Op. Dr. A. Rıdvan Kulu ise, genç kızın 12 parmak bağırsağına saplanan iğnenin başarılı bir operasyonla çıkarıldığını söyledi. Kulu, “Yapmış olduğumuz tetkikler neticesinde iğnenin saplandığı bölgeden doğal yollarla çıkmasının mümkün olmayacağını gördük. İçerde kalması durumunda ise ileride sorun oluşturacak olması nedeniyle endoskopik girişim önerdik. Hastamızın da bunu kabul etmesi üzerine operasyonu gerçekleştirdik. Operasyon sonucunda genç kızın 12 parmak bağırsağına saplanan iğneyi başarılı bir şekilde çıkarmış olduk. İğnenin çıkarılmasının ardından kısa bir süre gözlem altında tuttuğumuz genç kızımızı sağlığına kavuşmuş şekilde hastanemizden taburcu ettik” dedi.


İğne yutma vakalarının son yıllarda gittikçe arttığına dikkat çeken Kulu, konuyla ilgili şu uyarılarda bulundu:


“Özellikle tesettürlü bayanların örtüleri için kullandıkları iğneleri yanlışlıkla yutmaları oldukça sık görülen bir durum haline geldi. Çoğunlukla sindirim sistemine kaçan iğneler, doğal yollarla atılsa da ciddi yaralanmalara da neden olabilirler. Ayrıca ağızda tutulan yabancı cisimlerin soluk yoluna kaçma riski de vardır ve daha tehlikeli sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle özellikle bayanlara iğne ve benzeri yabancı cisimleri ağızda tutmamalarını tavsiye ediyorum.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:23
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadın girişimciler kot giysileri dönüştürerek katmadeğer sağlayacak
    1. Kadın girişimciler kot giysileri..
    2. Bedenimiz için K vitamini neden önemli?
    3. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    4. BirGün yazarından Kurban Bayramı için..
    5. Gram altın 253,9 lira seviyelerinde
    6. Temassız ödemelerde işlem limiti 120..
    7. (Özel) Sultangazi’de yaşlı kadını..
    8. Ermeni diaspora Rusya’yı karıştırdı
    9. İmplant sonrası diş bakımına dikkat
    10. Dış ticaret istatistikleri (2)
    11. Adana'da akaryakıt kaçakçılığı..
    12. Kırıkkale'de otomobilin çarptığı çocuk..
    13. Göz altı çukurlarına dikkat
    14. Burhaniye’de Çocuk Koruma Koordinasyon..
    15. Küflü ekmekleri vatandaşa..
    16. Yurt dışı emeklilik nasıl olunur? Yurt..
    17. Burundaki şekil bozukluğuna dikkat
    18. GRAFİKLİ - Yeni Malatyaspor tur peşinde
    19. MEB'den okul yöneticilerine eğitim
    20. Şehit yakınları ve gazilerin düğünleri..
    21. Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı..
    22. Erzurum’da yaban hayatı fotokapan ile..
    23. Almanya'da perakende satışlar..
    24. Adana'da uyuşturucu satıcılarına..
    25. Baro Başkanı Yeşilboğaz, Vali Su ile..
    26. (Özel Haber) Simge Aköz: "Çin’de..
    27. Evinde bonzai çıktı "Ne olduğunu..
    28. Mahkumların yetiştirdiği kurbanlıklar..
    29. Ağlayan çocuğun eline cep telefonu..
    30. CHP Menderes, danışma kurulu..
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu gerçeği ortaya çıktı!
    Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu gerçeği ortaya çıktı!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak