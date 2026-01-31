Bu kadarı pes dedirtti: O ürünlerden at ve eşek eti çıktı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit-tağşiş yapan firmaları tek tek ifşalamaya devam ediyor. Bu seferde iki markanın ürünülerinde at ve eşek eti tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde taklit-tağşiş yapan firmaları tek tek ifşalamaya devam ediyor. Bu seferde iki markanın ürünülerinde at ve eşek eti tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimleri sonucunda sağlığı tehlikeye düşüren ve taklit-tağşiş yapılan ürünlerin listesini güncelledi. Ankara ve Sakarya merkezli firmaların ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edilirken, hileli ürünler kamuoyuna açıklandı.
"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor.
GIDADA HİLE YAPILAN ÜRÜNLER Bakanlık gıdada hile yapan firma ve ürünlerinin yer aldığı listeyi bir kez daha güncelledi. Listede sucuk, döner, baharat, zeytinyağı, lahmacun, pide, köfte, adana kebap, hamburger, güveç, bal, peynir, kaşar ve yoğurt gibi ürünler yer aldı.
VATANDAŞA AT VE EŞEK ETİ YEDİRDİLER Listenin en mide bulandıran detayı ise vatandaşa yine at ve eşek eti yedirilmesi oldu. Merkezi Ankara ve Sakarya'da bulunan iki markanın dana döner ve dana sucuğunda "tek tırnaklı" eti tespit edildi.
İşte ürünlerinde taklit-tağşiş tespit edilen firmalar
İşte ürünlerinde taklit-tağşiş tespit edilen firmalar
İşte ürünlerinde taklit-tağşiş tespit edilen firmalar
İşte ürünlerinde taklit-tağşiş tespit edilen firmalar
İşte ürünlerinde taklit-tağşiş tespit edilen firmalar
İşte ürünlerinde taklit-tağşiş tespit edilen firmalar/ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23