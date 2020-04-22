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Ekonomi

Yanlış yapana göz açtırılmayacak işkur, faiziyle geri alacak

Kısa çalışma ödeneğinde artık önce para ödenecek, ardından uygunluk tespiti yapılacak.

2020-04-22 12:07:00 -
Yanlış yapana göz açtırılmayacak işkur, faiziyle geri alacak

Başvuru yapan firmalara, “İŞKUR eğer uygunsuzluk tespit ederse, ödenekleri faiziyle geri isteyecek” uyarısı geldi. Coronavirüs salgını sürecinde işyeri kapatılan, çalışma süreleri azaltılan ya da bu süreçte ciroları azalan, siparişleri iptal olan işyerlerinin birçoğu kısa çalışma ödeneğine başvuruyor. Geçen hafta yürürlüğe giren kanunla bu başvurulara ilişkin olarak önce kapsamdaki işçilere kısa çalışma ödenekleri ödenecek ve uygunluk tespitleri beklenmeyecek. Uygunluk tespitleri daha sonra yapılarak işverenlere bilgi verilecek.

İŞKUR yapacağı denetimlerde uzaktan çalışmaya devam eden kişiler için kısa çalışmaya başvuru yapılmışsa bu kişilere ödenen paraları işverenden faiziyle geri isteyecek.

 

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