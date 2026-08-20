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Gündem Kuytul'un cemaati azarladığı video gündem oldu! Çocuklara bile tahammülü yok
Gündem

Kuytul'un cemaati azarladığı video gündem oldu! Çocuklara bile tahammülü yok

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Adana'da düzenlenen ‘Kuytulcular' operasyonunda gözaltına alınan Alparslan Kuytul'un Kadir Gecesi'nde düzenlediği sohbette çocuklar yüzünden cemaati azarladığı anlar yeniden gündem oldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmaya istinaden Adana İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya dün sabah 6 ilde toplam 49 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüt üyeliği", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kuytul çifti de gözaltına alındı.

Çocuk sesine tahammülü yok

Kamuoyunda sohbet videolarıyla tanınan Alparslan Kuytul'un geçtiğimiz yıl Kadir Gecesi'ndeki bir videosu da ortaya çıktı. Kuytul'un, konuşma yaparken yükselen çocuk seslerine tahammül edemediği ve cemaati azarladığı anlar videoda yer aldı.

Kuytul'un cemaate yönelik, "Çocukları arka taraflara koymalısınız, ses yaptıklarını görüyorsunuz, seslenmiyorsunuz, seyrediyorsunuz. Bu çocukların vebali sizin boynunuza beni böyle konuşmak zorunda bıraktığınız için" demesi pes dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar ise tepki çekti.

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