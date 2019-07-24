Yanlış klima kullanımı şiddetli ağrıya sebep olabilir

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Eren Yıldırım, yanlış klima kullanımının şiddetli ağrılara neden olabileceğini söyledi.

Liv Hospital Samsun Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniğinden Uzm. Dr. Eren Yıldırım, bilinçsiz klima kullanımının sebep olacağı ağrılar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yıldırım, “Yaz aylarında bilinçsiz klima kullanımı ile özellikle baş, boyun, omuz ve sırt bölgesinde daha fazla olmak üzere kas iskelet sistemi kaynaklı ağrılarda artış görülmektedir. Miyofasial ağrı sendromu en sık ağrı yapan nedenlerden birisidir. Miyofasial ağrılar kaslarda ağrı ile ağrıya eşlik eden spazm, batma, uyuşma, karıncalanma, çekilmenin yanı sıra eklem hareketlerinde kısıtlılık, tutukluluk ve yorgunluk gibi birçok yakınmalarla seyreder” dedi.

Hastalığa neden olan etkenlerden bahseden Dr. Eren Yıldırım, “Miyofasial ağrı sendromunda kaslarda gergin bant ve bu bantlar içinde ağrılı tetik noktalar vardır. Bu tetik noktalardan baş, kol, göğüs, sırt gibi birçok farklı vücut bölgelerine ağrı yansıyabilir, migren, boyun fıtığı, kardiak şikayetler gibi birçok ağrılı durumu taklit edebilir. Sıcak hava ile vücut terleyerek kasların gevşer. Klimanın etkisi ile terli bölgelerin aniden soğuk hava ile temas etmesi ile kas spazmları gelişir. Yapılan çalışmalarda, inaktif haldeki tetik noktaların vücuda direkt soğuk hava teması sonrası gelişen bioelektrik aktivite değişiklikleri ile aktif hale gelerek daha önce belirgin ağrı olmayan bölgelerde ağrısız tetik noktalar aktifleşerek ağrılı ve spazmlı hale gelir. Klima kullanımında en önemli sorun, soğuk hava akımının vücuda doğrudan temas ettirilmesidir” diye konuştu.

Klima kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

Klima kullanımında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi veren Yıldırım, şunları söyledi:

“Klimanın karşısında oturulmamalı, çalışma ortamı buna uygun düzenlenmeli, direkt değil dolaylı soğutma tercih edilmelidir. Bunun için hava akımı tavana, duvara, otomobilde cama veya kapılara yönlendirilmelidir. Tedavide ağrı kesici kas gevşeticiler kullanılmakta olup yeterli azalma sağlanmadığı durumlarda fizik tedavi, manuel terapi, tetik nokta enjeksiyonları yapılmaktadır. Bu ağrılar, uygun olmayan pozisyonda uzun süre kalma, aşırı aktivite, yorgunluk, soğuk gibi nedenlerle şiddetlenebildiği için tedaviye uygun egzersiz programları mutlaka eklenmelidir.”