Osmanlı'dan günümüze kalan görkemli miras: Dolmabahçe Sarayı 170 yaşında

"Mesela Dolmabahçe Sarayı yapılırken tüm dünyada olduğu gibi sarayın ısıtılması ve aydınlatılması için bir gazhane yapılması gibi. Muayede Salonu tüm bayramlaşma törenlerinin ve bunun dışında da yine çok özel ağırlamaların ve etkinliklerin yapıldığı bir mekandır. Daha sonra ise Harem-i Hümayun gelmektedir. İşte asıl Türk yaşam biçiminin karakteristik özelliklerini burada görmekteyiz. Çünkü harem bölümü daha sade süslemelere sahiptir ve Türk evi plan tipine uygundur. Sofalar ve sofalara açılan odalar şeklindedir. Harem bölümünde başta Valide Sultan olmak üzere kadın efendilerin, gözdelerin ve ikballerin kendilerine ait daireleri vardır. Bu daireler bodrum katı ve tavan arasıyla birlikte dört kattır. Her dairede bir kadın efendi, çocuklarıyla ve hizmetlileriyle birlikte yaşamaktadır. O büyük dairelerden orta sofalara çıkılmakta ve oralarda birlikte sosyal bir hayat sürdürülmektedir."