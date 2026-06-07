Osmanlı'dan günümüze kalan görkemli miras: Dolmabahçe Sarayı 170 yaşında
Sultan Abdülmecid'in talimatıyla inşa edilen ve 7 Haziran 1856'da kullanıma açılan Dolmabahçe Sarayı, Osmanlı'nın son dönemine ve Cumhuriyet tarihinin önemli olaylarına tanıklık eden simge yapılardan biri olmaya devam ediyor. Milli Saraylar Müzecilik ve Tanıtım Daire Başkanı Güller Karahüseyin, "Bu saray aslında Osmanlı Devleti'ndeki batılılaşma ve yenileşme hareketinin geldiği noktayı bize gösteriyor. Fakat Dolmabahçe Sarayı her ne kadar batılı bir görüntüye sahipse de yine köklü geleneklerini yaşatmayı sürdüren bir saraydır. Aynı zamanda Türk yaşam biçiminin karakteristik özelliklerini taşımaktadır" dedi.