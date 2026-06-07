60 milyon euro'luk... Galatasaray'ın Can Uzun planı! Frankfurt'tan böyle koparılacak

Plettenberg, oyuncunun temsilcilerinin de kariyer planlaması doğrultusunda Frankfurt'tan ayrılma fikrine oldukça sıcak baktığını ve masadaki seçenekleri ciddi şekilde değerlendirmeye hazır olduğunu aktardı. Frankfurt, oyuncunun ayrılmasına tamamen kapalı olmasa da genç yıldızını kolay kolay ucuza bırakmaya niyetli değil. Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche’nin, Can Uzun’un kulüple olan uzun vadeli sözleşmesini de elinde bulundurarak, bu transfer için tam 60 milyon Euro’ya kadar ulaşan bir bonservis bedeli istiyor.