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Spor
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60 milyon euro'luk... Galatasaray'ın Can Uzun planı! Frankfurt'tan böyle koparılacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

60 milyon euro'luk... Galatasaray'ın Can Uzun planı! Frankfurt'tan böyle koparılacak

Frankfurt'un yeni sezonda hücumun kalbine yerleştirmeyi planladığı Can Uzun için transfer pazarı erken açıkladı. Sky transfer uzmanı Florian Plettenberg, Alman kulübünün sportif direktörü Markus Krösche'nin 60 milyon Euro'luk astronomik talebini ve oyuncunun temsilcilerinin ayrılığa sıcak baktığını duyurmasının ardından gözler Galatasaray’a çevrildi. Premier Lig devlerinin de radarına giren genç oyun kurucu için sarı-kırmızılı yönetim, Dünya Kupası sonrasına kalmadan stratejik bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - 60 milyon euro'luk... Galatasaray'ın Can Uzun planı! Frankfurt'tan böyle koparılacak

Frankfurt forması giyen Can Uzun’un geleceği hakkında transfer spekülasyonları her geçen gün daha da yoğunlaşıyor. Alman kulübünün sportif direktörü, başlangıçta yaratıcı oyun kurucu Can Uzun'u kesinlikle kadroda tutmayı ve önümüzdeki sezondan itibaren takımı onun etrafında şekillendirmeyi planlıyordu.

#2
Foto - 60 milyon euro'luk... Galatasaray'ın Can Uzun planı! Frankfurt'tan böyle koparılacak

İdeal senaryoda 20 yaşındaki genç yeteneğin Frankfurt hücumlarının ana merkezi olması bekleniyordu. Ancak sahadaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu için ayrılık çanları çalmaya başladı.

#3
Foto - 60 milyon euro'luk... Galatasaray'ın Can Uzun planı! Frankfurt'tan böyle koparılacak

Alman Sky kanalının transfer gazetecisi Florian Plettenberg’in paylaştığı bilgilere göre, Frankfurt yönetimi, Dünya Kupası'nın ardından Can Uzun için çok sayıda resmi transfer teklifi geleceğini öngörüyor.

#4
Foto - 60 milyon euro'luk... Galatasaray'ın Can Uzun planı! Frankfurt'tan böyle koparılacak

Dev turnuvanın ardından oyuncunun piyasa değerinin daha da katlanabileceği konuşulurken, şimdiden Avrupa'nın dev kulüpleri sıraya girmiş durumda.

#5
Foto - 60 milyon euro'luk... Galatasaray'ın Can Uzun planı! Frankfurt'tan böyle koparılacak

Türkiye’den Galatasaray İstanbul’un genç yıldızın transferi için ciddi şekilde devrede olduğu ve oyuncuyu kadrosuna katmak adına şartları zorladığı bildirildi.

#6
Foto - 60 milyon euro'luk... Galatasaray'ın Can Uzun planı! Frankfurt'tan böyle koparılacak

Türkiye’den Galatasaray İstanbul’un genç yıldızın transferi için ciddi şekilde devrede olduğu ve oyuncuyu kadrosuna katmak adına şartları zorladığı bildirildi.

#7
Foto - 60 milyon euro'luk... Galatasaray'ın Can Uzun planı! Frankfurt'tan böyle koparılacak

Plettenberg, oyuncunun temsilcilerinin de kariyer planlaması doğrultusunda Frankfurt'tan ayrılma fikrine oldukça sıcak baktığını ve masadaki seçenekleri ciddi şekilde değerlendirmeye hazır olduğunu aktardı. Frankfurt, oyuncunun ayrılmasına tamamen kapalı olmasa da genç yıldızını kolay kolay ucuza bırakmaya niyetli değil. Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche’nin, Can Uzun’un kulüple olan uzun vadeli sözleşmesini de elinde bulundurarak, bu transfer için tam 60 milyon Euro’ya kadar ulaşan bir bonservis bedeli istiyor.

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