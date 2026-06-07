60 milyon euro'luk... Galatasaray'ın Can Uzun planı! Frankfurt'tan böyle koparılacak
Frankfurt'un yeni sezonda hücumun kalbine yerleştirmeyi planladığı Can Uzun için transfer pazarı erken açıkladı. Sky transfer uzmanı Florian Plettenberg, Alman kulübünün sportif direktörü Markus Krösche'nin 60 milyon Euro'luk astronomik talebini ve oyuncunun temsilcilerinin ayrılığa sıcak baktığını duyurmasının ardından gözler Galatasaray’a çevrildi. Premier Lig devlerinin de radarına giren genç oyun kurucu için sarı-kırmızılı yönetim, Dünya Kupası sonrasına kalmadan stratejik bir hamle yapmaya hazırlanıyor.