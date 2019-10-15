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Yanlış beslenme alışkanlıkları sağlık harcamasını kabartıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, bu yıl Dünya Gıda Günü'nde sağlıklı beslenmenin önemine dikkati çekiyor.

15 Ekim 2019 Salı 11:23
Yanlış beslenme alışkanlıkları sağlık harcamasını kabartıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, dünya genelinde 670 milyondan fazla yetişkin ile 120 milyon çocuğun obeziteyle mücadele ettiğini belirterek, "Sağlıksız beslenmenin neden olduğu sağlık problemlerinin tedavisi için yılda yaklaşık 2 trilyon dolar harcandığı tahmin ediliyor." dedi.

FAO tarafından 16 Ekim'de kutlanan Dünya Gıda Günü'nün bu yılki sloganı "Eylemlerimiz geleceğimizdir. Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya." olarak belirlendi.

Gutu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açlık ve her türlü yetersiz beslenmeye karşı mücadelede son 20 yılda önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi.

Söz konusu gelişmenin cesaret verici olduğunu aktaran Gutu, ancak bu ilerlemenin ülkeler ve bölgelerde eşit şekilde sağlanması için hala yapılması gerekenler olduğunu dile getirdi.

"Kentleşme ve gelir artışı yeme alışkanlıklarını değiştirdi"

Gutu, gıda güvenliği olmayan insanların yetersiz beslenme biçimleriyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, "Her 9 kişiden 1'i açlık çekerken, yaklaşık 2 milyar insan besin yetersizliği yaşıyor. Aynı zamanda obezite ve beslenme biçimiyle alakalı hastalıklar hemen hemen her ülkede artış gösteriyor ve dünya genelinde endişe yaratıyor. Bu yıl insanları ne yediğimiz üzerinde düşünmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

Küreselleşme, kentleşme ve gelir artışı sonucu beslenme ve yeme alışkanlarında değişiklikler yaşandığını anlatan Gutu, artık mevsimlik sebze ve meyve gibi ürünler yerine rafine nişasta, şeker, yağ, tuz, işlenmiş gıda ve hayvansal kaynaklı ürünlerin tüketildiği ifade etti.

Gutu, insanların artık evde yemek hazırlamak için daha az zaman harcadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle kentlerdeki tüketiciler, süpermarketler, fast-food ve paket servis yapan restoranlarla, sokakta satılan yiyecekleri tercih ediyor. Sağlıksız yeme alışkanlığı masa başı ve hareketsiz yaşamla birleşince obezite oranlarında çarpıcı bir artış gözlemleniyor. Obezite sadece gelişmiş ülkelerde değil aynı zamanda düşük gelirli ülkelerde de kendini gösteriyor. Bugün dünya genelinde 670 milyondan fazla yetişkin ile 120 milyon çocuk obeziteyle mücadele ederken, 800 milyonu aşkın insan ise açlık çekiyor."

"Besleyici gıdalar erişilebilir ve uygun fiyatlı olmalı"

Sağlıksız beslenmenin kalp damar, diyabet ve bazı kanser hastalıklarına neden olduğunu belirten Gutu, şöyle konuştu:

"Dünya genelindeki ölümlerin 5'te 1'i sağlıksız beslenme alışkanlıkları sonucu oluşan hastalıklardan kaynaklanıyor. Sağlıksız beslenmenin neden olduğu sağlık problemlerinin tedavisi için yılda yaklaşık 2 trilyon dolar harcandığı tahmin ediliyor. Bu nedenle hükümetleri besleyici gıdaların erişilebilir ve uygun fiyatlı hale gelmesi için düzenlemeler yapmaya, tarım politikalarını meyve, sebze ve baklagiller gibi besleyici ürünlere ilişkin araştırma ve yatırımlarını artıracak şekilde genişletmeye davet ediyoruz."

Gutu, sağlıklı bir beslenme biçiminde kişinin aktif bir yaşam sürdürebilmesi ve hastalık riskini azaltmak için çeşitli, yeterli, güvenli ve besleyici gıdaları alması gerektiğini vurgulayarak, söz konusu beslenme biçiminin meyve, sebze, baklagiller, kuruyemiş, tohumlar, tam tahıllı ve düşük yağ, şeker ve tuz oranına sahip yiyecekleri içerdiğini dile getirdi.

FAO'nun Dünya Gıda Günü'nü çeşitli etkinlikler kutlayacağını anlatan Gutu, söz konusu etkinliklerle toplumun çeşitli kesimlerine ulaşarak, sağlıklı beslenme ve doğru gıda seçimi yapmaları konusunda insanları bilgilendirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

 

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:23
  1. Dünya Gıda Günü
  2. sağlıksız beslenme
  3. obeziteyle mücadele
  4. Anadolu Ajansı

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