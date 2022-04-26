Yanlış anlaşılmasın, yeğeni Buğra Kavuncu ile ilgisi yok(!) FETÖ'cü Enver Altaylı'nın dosyasında Bush detayı

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FETÖ'den yargılanan Enver Altaylı'nın ABD'li Max adlı bir kişi ile elektronik yazışmaları, dava dosyasına girdi.

Buğra Kavuncu'nun dayısı Altaylı'nın, 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde Max adlı kişiden kendisine ulaşmasını istediği, Altaylı'nın ilgili yazışmada, "Ülkem İslami terörün merkezine dönüşecek." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Öte yandan dava dosyasında yer alan bir fotoğraf karesinde de ABD Başkanı George W. Bush’un Ekonomi Danışmanı Edwina Rogers'ın olduğu ortaya çıktı.

Buğra Kavuncu'nun dayısı Enver Altaylı ile ilgisi yok(!)

Eski İP'li Ümit Özdağ'ın, "Bahadır Erdem ve benzerlerinin el üzerinde tutulduğu, Ruzi Nazar-Enver Altaylı çizgisinin devamı Buğra Kavuncu’nun İYİ Parti Genel Başkanlığı’na taşındığı bir partide Ümit Özdağ’ın disiplin kuruluna sevk ve ihraç edilmesi doğaldır." sözleri ile tepki koyup partiden kovulmasına sebep olacak açıklamalar yapması ile yeniden gündeme gelen Buğra Kavuncu-Enver Altaylı arasındaki dayı-yeğen ilişkisi, İP yönetimi tarafından, her seferinde, "İlgisi yok" denilerek cevaplanıyor.