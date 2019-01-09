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Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

İsrail, Mısır, BAE ve Suudi Arabistan’ın istihbarat şefleri Türkiye’yi hedef alan gizli bir toplantı yaptı. Londra merkezli Middle East Eye’ın haberine göre bir Körfez ülkesindeki toplantıda İran ve Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini kırma kararı alındı. Ancak Mossad Başkanı Cohen “İran’ın gücü kırılgan, gerçek tehdit Türkiye’den geliyor” dedi

09 Ocak 2019 Çarşamba 07:09
Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

4 ülkenin 4 maddelik stratejisi ise şu şekilde: Afganistan’da Taliban ile müzakereleri ilerletmek. Irak’taki Sünni kartının kontrol edilmesi. Esed’in yeniden Arap Birliği’ne kazandırılması ve PKK/PYD üzerinden terör kartını kullanmak.

Londra merkezli Middle East Eye internet sitesi yayın yönetmeni David Hearst, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail’in, Türkiye ve İran’ı bölgeden dışlamaya yönelik bir plan hazırlandığını iddia etti. Hearst’ün dün yayınlanan yazısında planın, Esed rejimini tekrar Arap Birliği’ne üye kabul ederek, Türkiye ve İran’ın bölgedeki etkinliğini azaltmayı hedeflediğini belirtti. Söz konusu gelişme, Arap ülkelerinin Esed rejimine Arap Birliği’ne geri dönüş karşılığı, ülkedeki İran etkisini azaltma ve Suriye’ye bir Arap gücü yerleştirme şartı koştuğuna ilişkin iddialarla da örtüşüyor.

Körfez’de gizli toplantı

Dört ülkeden istihbarat yetkililerinin bu çerçevede bir Körfez ülkesinin başkentinde bir araya geldiği ortaya çıktı. Toplantıya İsrail’i temsilen Mossad şefi Yossi Cohen’in katıldığına dikkat çekildi. Cohen’in liderlik ettiği toplantıda istihbarat yetkilileri, İran’dan ziyade Türkiye’yi kendi hedeflerine karşı en büyük bölgesel askeri rakip olduğunu belirtti ve Türkiye’nin etkisine karşı konulmasına yönelik stratejiler belirlenmesi gerektiğine işaret edildi.

MOSSAD panikte

Toplantıda İsrail tarafı, İran’ın askeri olarak kontrol altına alınabileceğini ama Türkiye’nin çok daha geniş imkanlara sahip olduğuna dikkat çekti. Mossad Başkanı Cohen’in toplantı sırasında, “İran’ın gücü kırılgan, gerçek tehdit Türkiye’den geliyor” sözlerini kullandığı iddia edildi.

PKK/PYD’yi kullanacaklar

Körfez’de biraraya gelen dört ülkenin Türkiye’nin bölgedeki etkinliğini geriletmek amacıyla dört ayaklı bir strateji geliştirdiği belirtildi. Bu ayaklardan birincisi, Afganistan’da Taliban ile müzakerelerin ilerletilmesi, ikincisi, Irak’taki Sünni kartının kontrol edilmesi, üçüncüsü, Esed rejiminin yeniden Arap Birliği’ne kazandırılmasına yönelik çabalara hız verilmesi ve dördüncüsü de Türkiye’ye karşı, Suriye ve Irak’ta, terör kartını (PKK/YPG) kullanmak olarak belirlendi.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 07:09
  1. İsrail
  2. suudi arabistan
  3. bae
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