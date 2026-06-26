O ilde rekor kırıldı: Kar kalınlığı 10 metreye ulaştı!
Şırnak’ta karla mücadele haziran ayının son günlerinde de devam ediyor. Ekipler, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu yolları göçerler için açıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Şırnak’ta karla mücadele haziran ayının son günlerinde de devam ediyor. Ekipler, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu yolları göçerler için açıyor.
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki 3 bin rakımlı kel Mehmet ve Hanke dağlarındaki yaylalara çıkmaya çalışan bölge halkı ve göçerler kar yağışı sonrası kapanan yollarda mahsur kalınca besicilikle uğraşanların imdadına belediye ekipleri yetişti.
Beldeye 40 kilometre uzaklıktaki yaylalarda günlerdir kar birikintilerini temizleyen ekipler 5 günlük çalışmanın ardından yaylalara çıkacak olan göçerlerin yolunu açtı.
KAR KALINLIĞI 10 METREYİ BULDU Karla mücadele çalışmalarına haziran ayı olmasına rağmen devam eden ekipler kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgelerde çalışıyor.
Ekipler şimdiye kadar 5 yayla yolunu ulaşıma açtı. Karla mücadele ise Yedi Boru Yaylası bölgesinde devam ediyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23