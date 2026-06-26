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O ilde rekor kırıldı: Kar kalınlığı 10 metreye ulaştı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O ilde rekor kırıldı: Kar kalınlığı 10 metreye ulaştı!

Şırnak’ta karla mücadele haziran ayının son günlerinde de devam ediyor. Ekipler, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu yolları göçerler için açıyor.

#1
Foto - O ilde rekor kırıldı: Kar kalınlığı 10 metreye ulaştı!

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki 3 bin rakımlı kel Mehmet ve Hanke dağlarındaki yaylalara çıkmaya çalışan bölge halkı ve göçerler kar yağışı sonrası kapanan yollarda mahsur kalınca besicilikle uğraşanların imdadına belediye ekipleri yetişti.

#2
Foto - O ilde rekor kırıldı: Kar kalınlığı 10 metreye ulaştı!

Beldeye 40 kilometre uzaklıktaki yaylalarda günlerdir kar birikintilerini temizleyen ekipler 5 günlük çalışmanın ardından yaylalara çıkacak olan göçerlerin yolunu açtı.

#3
Foto - O ilde rekor kırıldı: Kar kalınlığı 10 metreye ulaştı!

KAR KALINLIĞI 10 METREYİ BULDU Karla mücadele çalışmalarına haziran ayı olmasına rağmen devam eden ekipler kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgelerde çalışıyor.

#4
Foto - O ilde rekor kırıldı: Kar kalınlığı 10 metreye ulaştı!

Ekipler şimdiye kadar 5 yayla yolunu ulaşıma açtı. Karla mücadele ise Yedi Boru Yaylası bölgesinde devam ediyor.

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