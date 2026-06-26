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Gündem Bir belediyeye daha rüşvet soruşturması! Tutuklama kararı verildi
Gündem

Bir belediyeye daha rüşvet soruşturması! Tutuklama kararı verildi

Yeniakit Publisher
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Bir belediyeye daha rüşvet soruşturması! Tutuklama kararı verildi

İzmir’de Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce belediye başkan yardımcısı ve bazı şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilmişti.

İzmir’in Seferihisar Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında yeni bir tutuklama kararı çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü E.U., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan E.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen E.U, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma

Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşların, inşaat ve imar süreçlerine ilişkin işlemler karşılığında menfaat temin ettiklerine yönelik soruşturmada, 17 Haziran'da, aralarında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P'nin de olduğu 6 şüpheli, zanlılarla bağlantısı olduğu öne sürülen, daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay ile şirket çalışanı M.C.H. de 18 Haziran'da yakalanmıştı.

Şüphelilerden ​​​​​​​S.Y. sağlık sorunları nedeniyle ifadesinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P, inşaat firması yetkilileri S.B. ve R.K.B, Özlem Akyılmaz, şirket yetkilisi R.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Nermin Günay hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, şirket çalışanı M.C.H. ise serbest bırakılmıştı. Bu soruşturma kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürü E.U. da 22 Haziran'da yakalanmıştı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli ise dün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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Yorumlar

Mehmet

Bu haberde tekrar bir hain grubun, bu sefer Seferihisar'da vatandaşlarımıza hizmet etmek yerine kendi çıkarlarını gözeterek rüşvet çalmakla suçlandığını görüyoruz. Allah aşkına, ülkemizdeki bu pislikler ne zaman bitecek? Belediye başkan yardımcısı İ.G.P, Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay gibi isimlerin de bu çirkli oyunun içinde olduğunu duymak vicdanımızı sızlatıyor. Bu kişilerin bir an önce hesap vermesi ve milletimizin malını geri alınması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve TBMM'miz bizim için gereken adımları atarak bu vatanı temizleyecek inşallah!
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