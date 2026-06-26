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Dünya Hem katil hem de iftiracı! Hizbullah iddiaları yalanladı
Dünya

Hem katil hem de iftiracı! Hizbullah iddiaları yalanladı

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Hem katil hem de iftiracı! Hizbullah iddiaları yalanladı

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Zavtar beldesinde örgüt mensuplarını öldürdüğü yönündeki açıklamasını yalanladı. Yapılan açıklamada, saldırıda evlerini kontrol etmeye giden sivillerin hedef alındığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde düzenlediği saldırıda Hizbullah mensuplarının öldürüldüğü yönündeki iddiaları reddetti. Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Zavtar beldesi yakınlarında hedef alınan kişilerin siviller olduğu savunuldu.

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnanlı sivilleri “tehdit oluşturdukları” gerekçesiyle kasıtlı olarak hedef aldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "İsrail ordusu, Zavtar eş-Şarkiyye-Meyfedun yolunda evlerini kontrol etmeye giden Lübnanlı sivilleri, işgalci güçlerine tehdit oluşturdukları bahanesiyle bir kez daha kasıtlı olarak hedef almıştır." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıda doğrudan hedef alınan 2 sivilin hayatını kaybettiği ve üçüncüsünün ise yaralandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in saldırısının Lübnan'da ateşkesin "apaçık bir ihlali olduğu" vurgulandı.

- İsrail ordusu, 6 Hizbullah mensubunu öldürdüğünü iddia etmişti

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Nebatiye vilayetinde dün yapılan saldırıları üstlendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, Zavtar beldesinde konuşlu İsrail güçlerine yaklaşan, Hizbullah mensubu olduğu ileri sürülen 5 kişinin hava saldırılarında öldürüldüğü iddia edilmişti.

Nebatiye kentine bağlı Ali el-Tahir Tepesi'nde meydana gelen bir başka olayda da Hizbullah mensubu olduğu iddia edilen bir kişinin hava saldırısı sonucu öldürüldüğü öne sürülmüştü.

⁠İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 211 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

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Yorumlar

Mehmet

İsrail, yine hainliği ile gün ışığına çıktı! Zavtar beldesinde sivilleri hedef alan bu saldırıda 2 masum insan hayatını kaybetti. Allah onlara rahmet eylesin, ailelerine başsağlığı diliyorum. İsrail ordusu, Lübnanlıları "tehdit" olarak ilan ederek işgalci güçlerinin barbarlığını bir kez daha gösterdi. Hizbullah'ın bu saldırıyı doğrulayan açıklaması, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini ve Lübnan topraklarına karşı yaptığı zulmü ortaya koyuyor. ABD gibi emperyalist güçler, İsrail'in bu barbarca eylemlerini sessiz izliyor. Bütün Müslüman ülkeler, Filistin halkının yanında olmalı ve İsrail'in zulmüne dur demelidir.
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