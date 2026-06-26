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Otomotiv
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Yeniakit Publisher
Alanların gözü arkada kalmıyor! İşte bütçe dostu 5 otomobil modeli

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Alanların gözü arkada kalmıyor! İşte bütçe dostu 5 otomobil modeli

Dar bütçeyle tercih edilebilecek en sorunsuz 5 otomobil açıklandı. Uzmanlara göre listedeki modeller, motor ve şanzıman dayanıklılığıyla kullanıcılarını uzun yıllar üzmüyor.

#1
Foto - Alanların gözü arkada kalmıyor! İşte bütçe dostu 5 otomobil modeli

Otomobil satın almayı planlayan ancak yüksek bakım maliyetlerinden çekinen sürücüler için dikkat çeken bir liste paylaşıldı.

#2
Foto - Alanların gözü arkada kalmıyor! İşte bütçe dostu 5 otomobil modeli

Uzun yıllar sorunsuz kullanılabilen, motor ve şanzıman dayanıklılığıyla öne çıkan 5 bütçe dostu model, otomotiv sektörünün deneyimli isimleri tarafından sıralandı.

#3
Foto - Alanların gözü arkada kalmıyor! İşte bütçe dostu 5 otomobil modeli

Uygun satın alma maliyetinin yanı sıra düşük servis giderleri, yedek parça erişimi ve güçlü ikinci el piyasasıyla öne çıkan bu araçlar, hem ilk kez otomobil sahibi olacaklar hem de ekonomik ve güvenilir bir seçenek arayanlar için cazip alternatifler arasında gösteriliyor.

#4
Foto - Alanların gözü arkada kalmıyor! İşte bütçe dostu 5 otomobil modeli

Uygun satın alma maliyetinin yanı sıra düşük servis giderleri, yedek parça erişimi ve güçlü ikinci el piyasasıyla öne çıkan bu araçlar, hem ilk kez otomobil sahibi olacaklar hem de ekonomik ve güvenilir bir seçenek arayanlar için cazip alternatifler arasında gösteriliyor.

#5
Foto - Alanların gözü arkada kalmıyor! İşte bütçe dostu 5 otomobil modeli

FİAT EGEA: 1.3 Multijet dizel veya 1.4 Benzinli seçenekleriyle uzun vadeli bir yatırım olmasa da düşük masrafı ve parça bolluğuyla tam bir fiyat/performans canavarı!

#6
Foto - Alanların gözü arkada kalmıyor! İşte bütçe dostu 5 otomobil modeli

HYUNDAİ İ20: 1.2 ve 1.4 Benzinli modelleriyle şehir içinin vazgeçilmezi. Talebi yüksek, değer kaybı düşük!

#7
Foto - Alanların gözü arkada kalmıyor! İşte bütçe dostu 5 otomobil modeli

HYUNDAİ ACCENT BLUE / ERA: 1.6 CRDI dizel veya 1.6 Benzinli seçenekleriyle piyasası oldukça geniş, anında nakite çevrilebilir!

#8
Foto - Alanların gözü arkada kalmıyor! İşte bütçe dostu 5 otomobil modeli

HONDA CİVİC (2016 VE ÜZERİ): 1.5 VTEC motor seçeneğiyle hem performanslı hem de ikinci el piyasası adeta altın değerinde!

#9
Foto - Alanların gözü arkada kalmıyor! İşte bütçe dostu 5 otomobil modeli

TOYOTA COROLLA (2012-2018): 1.6 Benzinli motoruyla tam bir sorunsuzluk abidesi. Değerini korur, piyasası her zaman canlıdır!

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