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Dünya Rusya "barışa karşı en büyük engeli" açıkladı
Dünya

Rusya "barışa karşı en büyük engeli" açıkladı

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Rusya "barışa karşı en büyük engeli" açıkladı

Rusya'dan yapılan açıklamada "Batı Avrupa, Ukrayna'da barışın sağlanmasında en büyük engel" ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı Avrupa'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasında en büyük engel olduğunu belirterek, "Terör saldırılarını destekleyerek, barışçıl arabulucu olmak mümkün değil." dedi.

Sözcü Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Hollanda’nın Ukrayna için 500 milyon avro değerinde insansız hava araçları (İHA) ve hava savunma sistemlerinin alımını finanse etmeyi, Belçika’nın da Kiev'e 7 adet F-16 savaş uçağı teslim etmeyi planladığına dikkati çeken Zaharova, "Bu, Batı Avrupa'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasında en büyük engel olduğunu gösteriyor." dedi.

 

Zaharova, Avrupa’nın hem Ukrayna’ya askeri ve maddi destek sağladığını hem de krizin çözüm sürecine dahil olmaya çalıştığına işaret ederek, "Terör saldırılarını destekleyerek, barışçıl arabulucu olmak mümkün değil." diye konuştu.

Ukrayna’nın NATO ile Avrupa Birliği’ni (AB) Rusya ile doğrudan çatışmaya sürükleme niyetinde olduğunu söyleyen Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Belarus'u tehdit ettiğini dile getirdi.

Zaharova, Kiev'in, Belarus'u çatışmalara dahil etmeye ve çatışma alanını genişletmeye çalıştığını savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Belarus’un güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli önlemleri alabileceklerini vurguladı.

 

"Kiev'e verilen askeri teçhizatı, meşru askeri hedef olarak kabul ediyoruz"

ABD’nin Ukrayna’ya destek sağlamasını eleştiren Zaharova, "Askeri teçhizatın Kiev yönetimine verilmesi, bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından öngörülemeyen sonuçlar doğurabilir. Bunları, meşru askeri hedef olarak kabul ediyoruz. Washington ile temaslarımızda bunu defalarca dile getirdik." ifadelerini kullandı.

Zaharova, ABD'de el konulan Rus diplomatik mülklerinin iade edilmesi gerektiğini belirterek, Amerikan tarafına bu konuda teklifler ilettiklerini, ancak Washington’un bununla ilgilenmediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçen hafta yayımlanan "2025 Çocuklar ve Silahlı Çatışma Raporu"nu değerlendiren Zaharova, bu raporda, Rusya’nın Ukrayna'daki durum bağlamında çocuk haklarının ihlal edilmesinden sorumlu tutulduğuna dikkati çekerek, "Guterres'in taraflı siyasi kararını şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

"Macron, ikili ilişkilerin çıkmaza girmesinden sorumlu"

Zaharova, Rusya’nın Fransa ve AB ile ilişkilerin derin kriz döneminde olduğunu belirterek, "Bu bizden kaynaklanmıyor. İlişkilerimiz, Batı’nın Rusya’ya karşı başlattığı hibrit savaş durumunda. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikili ilişkilerin çıkmaza girmesinden şahsen sorumlu. Macron’un ekibi, ülkemizle savaş hazırlığını açıkça konuşarak, gerçeklik algısını, kendini koruma içgüdüsünü kaybetti." dedi.

Romanya Temsilciler Meclisinin, ülkenin Moldova ile birleşmesini öngören yasa teklifini onaylamasını değerlendiren Zaharova, "Birleşme, halk oylamasını gerektiriyor. Burada birleşme değil, ilhak söz konusudur." diye konuştu.

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Yorumlar

Mehmet

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı Avrupa'nın Ukrayna'da barışı engellediğini ve terör saldırılarını destekleyerek barışçıl arabulucu olamayacağını söyledi. Hollanda’nın insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri, Belçika’nın ise F-16 savaş uçakları sağlamayı planlaması Zaharova'ya göre bu gerçekliği gösteriyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın Ukrayna'yı NATO ile AB'ye Rusya ile doğrudan çatışmaya sürüklemek istediğini ve Belarus'u de dahil etmek için çalıştığını iddia ediyor. Zaharova ayrıca ABD’nin Ukrayna’ya destek sağlamasını eleştirerek, bu desteğin bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından öngörülemeyen sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Belarus'u tehdit ettiğini söyleyen Zaharova, Rusya'nın ise Belarus’un güvenliğini sağlayacak önlemleri alacağını ifade etti.
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