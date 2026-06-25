  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hani haydutluğu bitiriyordunuz? Beyaz Saray’dan Savaşa Yeni Finansman NATO zirvesi önce algı üstüne algı! Operasyon çocuklarından 'göz zevki' oyunu Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem ‘Kılıçdaroğlu’nu şehrimde istemiyorum’ kampanyasına sert tepki: Tabi… Siz hırsızları seversiniz Rubio körfez ziyaretinde açık açık söyledi! İsrail güvende değilse barış falan yok İslam dünyasının dağınıklığı reforma muhtaç! Müslümanlar bunu yapsa İsrail boğulur Adli emaneti soyup kaçmıştı! '147 milyon'luk firari hala yakalanamadı Trump’ın sözleri şok etti: İçleri kan ağlayarak Erdoğan övgüsünü verdiler Seneye 4 ev almak için evini satıp altına yatırmıştı! Zarar: 600 bin lira! Sattığı evi bile geri alamıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Partili kurmaylarına uyarı
Dünya Terörist İsrail'den suikast! Şehit oldular
Dünya

Terörist İsrail'den suikast! Şehit oldular

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Terörist İsrail'den suikast! Şehit oldular

Kandan beslenen terör devleti İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 3 kişi vefat etti.

srail ordusunun, ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarda bulunuyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye vilayetinde Zavtar ve Meyfedun beldeleri arasında bir aracı hedef aldı. Saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Öte yandan dün de İsrail'e ait bir İHA'nın güneydeki Keferrumman beldesi çevresinde bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

 

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde 6 kişiyi öldürdüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde Nebatiye vilayetinde gün içinde gerçekleştirilen saldırıları üstlendiğini açıkladı.

Açıklamada, Zavtar beldesinde konuşlu İsrail güçlerine yaklaşan Hizbullah mensubu olduğu ileri sürülen 5 kişinin hava saldırılarında öldürüldüğü belirtildi.

Nebatiye kentine bağlı Ali el-Tahir Tepesi'nde meydana gelen bir başka olayda da Hizbullah mensubu olduğu iddia edilen bir kişinin hava saldırısı sonucu öldürüldüğü aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusunun ateşkese rağmen Ali el-Tahir Tepesi'ne saldırılarını sürdürdüğü de kaydedildi.

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

 

⁠İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 211 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

MSB’den İsrail açıklaması: En büyük engel olmaya devam ediyor
MSB’den İsrail açıklaması: En büyük engel olmaya devam ediyor

Gündem

MSB’den İsrail açıklaması: En büyük engel olmaya devam ediyor

Kızıldeniz’de İsrail Kuşatması: Kritik boğazlar ve limanlar tehdit altında
Kızıldeniz’de İsrail Kuşatması: Kritik boğazlar ve limanlar tehdit altında

Dünya

Kızıldeniz’de İsrail Kuşatması: Kritik boğazlar ve limanlar tehdit altında

İslam dünyasının dağınıklığı reforma muhtaç! Müslümanlar bunu yapsa İsrail boğulur
İslam dünyasının dağınıklığı reforma muhtaç! Müslümanlar bunu yapsa İsrail boğulur

Gündem

İslam dünyasının dağınıklığı reforma muhtaç! Müslümanlar bunu yapsa İsrail boğulur

İsrail'de "Suriye" kalleşliği! Resmen görüntülendi
İsrail'de "Suriye" kalleşliği! Resmen görüntülendi

Dünya

İsrail'de "Suriye" kalleşliği! Resmen görüntülendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

İsrail, yine Allah'ın izninden müstağni bir şekilde ateşkes ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan topraklarına saldırıyor. 3 masum insan şehit oldu, bu hainliğin sorumluları asla cezalandırılmayacak gibi görünüyor. Bu zulmü gören her Müslüman'ın kalbi yanmalıdır. Hizbullah mensupları diye ileri sürülenlerin öldürülmesi de korkunç bir olaydır. İsrail, Filistin halkına yaptığı zulümlerle yetinmeyip komşularımızı da hedef alıyor. Bir an önce bu haksızlığa son verilmeli, İsrail'in saldırgan politikaları durdurulmalıdır. Umudumuzu Allah'tan doğrudur.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23