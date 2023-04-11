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Yerel Yanıcı madde parladı, baba ve 2 çocuğu yaralandı
Yerel

Yanıcı madde parladı, baba ve 2 çocuğu yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-04-11 07:37:00 -

Ankara’nın Sincan ilçesinde yanıcı madde ile uğraşırken maddenin parlaması ile baba Mutlu C. ve çocukları Ece ve Mete C. yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Sincan ilçesi, Selçuklu Mahallesi, Karayağız Sokak'ta meydana geldi. Baba Mutlu C. yanıcı bir madde ile uğraşırken birden elindeki madde parladı. Olayda baba Mutlu C. ve çocukları Ece ve Mete C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ve çocuklarının tedavileri devam ediyor.

 

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