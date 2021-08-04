Yangınlarda son durum ne? Orman yangını son dakika haberleri

Muğla, Antalya, Isparta, Manisa, Denizli ve Balıkesir'de alevlerle mücadele devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü devam eden yangınlarda son durumu paylaştı. Orman Genel Müdürlüğü: "39 ilde 174 adet orman yangını meydana gelmiş olup, bu yangınların 160 adedi kontrol altına alınmıştır. 6 ilde 14 adet yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir"

Gündoğmuş yangını son durum!

Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca sürdü. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine de sıçradı. Bazı bölümlerde yangınlar kontrol altına alınırken, bazı mahallelerde de söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Bir süre kontrollü geçiş sağlanan Gündoğmuş-Antalya karayolu tamamen ulaşıma açıldı.

Manavgat yangın son durum ne?

Manavgat ilçesindeki yangına da müdahale sürüyor. Orman yangını, Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor. Ekipler gece boyunca arazöz ve itfaiye araçlarıyla söndürme çalışmalarını sürdürdü, havadan müdahale devam ediyor.

Akseki orman yangını son durum

Akseki'de ise süren yangınların yerleşim yerlerin tehdit etmediği bildirildi. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Sadece Gülen Dağ'da devam eden bir yangın var. Alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için şerit açtık, havadan da müdahale sürüyor" dedi. Yangında en fazla Kepezbeleni Mahallesi'nin zarar gördüğünü anımsatan Hülür, burada vatandaşların gerekli ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti.

Bodrum yangın son durum ne?

Bodrum Yeniköy'de alevlere müdahale ediliyor. İki ilçe arasındaki Mazı'yı saran alevler rüzgarın etkisiyle Çökertme mahallesine taşındı. Jandarmanın uyarılarının ardından halk tahliye edildi.

Milas yangınında son durum

Milas Türkevleri mahallesinde bir siteyi alevler sardı. Güvenlik güçleri sitedeki vatandaşları tahliye etti. Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının yayılması üzerine 3 mahalle tahliye edildi.

Köyceğiz yangını son durum

Köyceğiz ilçesindeki orman yangınının yayılması üzerine 3 mahalle tahliye edildi. Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı. Menteşe ilçesindeki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği mahalledeki 15 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Isparta yangınında son durum ne?

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, yangının bugün kontrol altına alınmasının beklendiğini söyledi. Özkaya, "İnşallah bugün Sütçüler'den güzel haber vermeyi umuyoruz. Isparta, Antalya ile benzer bölge. Bütün hava, kara gücümüzle Antalya ve Muğla'ya odaklanmak istiyoruz. Onun için dışardaki yangınlara hemen müdahale edip söndürüyoruz" diye konuştu.

Denizli orman yangınında son durum ne?

Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangının söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor. Pınarlık Mahallesi Pınarlık ve Çakıroluk mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 35 arazöz, 250 orman işçisi, 10 iş makinesi, beton mikseri ve çok sayıda su tankeri ile karadan müdahale edildi. Ekiplerin çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor. Bölgede görev yapan 2 helikopter de havadan alevlere müdahale etti.