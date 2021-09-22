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Gündem Yangını söndürmek isteyen gazetecileri tehdit edip saldırdılar!
Gündem

Yangını söndürmek isteyen gazetecileri tehdit edip saldırdılar!

Şile'de bir fabrikada çıkan yangını görüntülemek isteyen gazeteciler fabrika yetkilileri ve çalışanları tarafından tehdit edilip saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 16:12:00 - 2021-09-22 16:25:40

Şile’de elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangını görüntülemek isteyen basın mensupları, fabrika yetkilileri ve çalışanları tarafından saldırıya uğradı.

Şile'de fabrikada yangın

Şile’de 13.30 sularında elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Yangını yakından takip etmek için olay yerinde bulunan basın mensupları, iddiaya göre fabrika yetkilileri ve fabrika çalışanları tarafından saldırıya uğradı.

Gazetecileri tehdit ettiler

Şahıslar gazetecileri darp etmeye çalışıp tehditlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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