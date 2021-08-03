Yangında mağdur olan esnafın işyeri borçları ertelendi mi? Sigorta prim borçları ertelendi mi?
Türkiye’nin ciğerleri Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla'da meydana gelen orman yangınları nedeniyle yanıyor. Yangınlarda çok sayıda ev, büyükbaş ve küçükbaş hayvan da telef oldu. Yangın bölgesinde yaşaşan ve yangındana etkilenen vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediliyor. Peki yangından etkilenenlerin işyeri ve sigorta primleri ertelendi mi? Yangında mağdur olan esnafın işyeri borçları ertelendi mi? Yangın bölgesinde yaşayan vatandaşların sigorta prim borçları ertelendi mi? Sigorta prim borç erteleme başvurusu nereye? İşte detaylar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla'da çıkan yangınlardan etkilenen işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerini ertelediklerini açıkladı.
Sigorta prim borç erteleme başvurusu nereye?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları şu şekilde: "Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerimizde çıkan yangınlardan etkilenen ilçelerimizdeki işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerini erteliyoruz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimi için de gereken tedbiri aldık. Kronik hastalığı olanların süresi biten raporları geçerli sayılarak ilaç ve tıbbi malzemeleri karşılanmaya devam edilecek. Evleri zarar gören vatandaşlarımız da en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak ilaçlarını temin edebilirler”