Akın akın turkuaz suları görmeye geliyorlar! Dünyanın en genç şelalesi Türkiye’de

Şelalenin her yıl yüz binlerce kişiyi bölgeye çektiğini vurgulayan Çırçır Şelalesi Keban Alabalık Tesisleri işletmecisi Ayhan Şimşek, " Şelalemiz 1974 yılında oluşmuş bir şelale. Kendine has çok özel bir niteliği var. Dünyanın en genç şelalesi olma özelliğine sahip. 1974 yılından bu yana dünyada kendiliğinden oluşan başka bir şelale bulunmadığı için Çırçır Şelalesi şu anda dünyanın en genç şelalesi unvanını koruyor. Burada toplamda saniyede 7 bin litreye yakın bir su debisi mevcut. Ana şelalenin bulunduğu noktadan ise 5 bin litre su çıkıyor. Bunun dışında 4-5 ayrı kaynak gözümüz daha var. Bu suları balık üretiminde, elektrik enerjisi ve görsel turizm amacıyla kullanıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından ve bölgeden pek çok kişi artık Çırçır Şelalesi'ni ziyarete geliyor. Ülkemizde ve dünyada elbette birçok şelale var ancak böyle bir şelalenin hemen yanı başında oturup çay içmek ya da yemek yemek her yerde mümkün olmadığı için burası ayrı bir değere sahip. Ziyaretçilerimiz şelale manzarası eşliğinde balıklarını yiyebiliyor, çay ve kahvelerini yudumlarken doğal bir klima serinliğini hissedebiliyorlar. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında sıcaktan bunalıp gelen misafirlerimiz, akşamları burada serinleyip hatta üşüyorlar. Yıl içerisinde en az 300 ila 400 bin kişi Keban'ı, barajı, Fırat Nehri'ni ve şelalemizi görmek, tesislerimizde vakit geçirmek için buraya geliyor" dedi.