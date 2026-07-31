Lokma bile dağıtacaklar! CHP’de “Önder Sav’dan kurtulduk” sevinci
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Önder Sav, CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye geçeğini açıkladı. Karar sonra sevince boğulan bazı CHP’liler sevinçten lokma dağıtacağını açıkladı.
CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye katılacağını açıklayan Önder Sav’ın gidişi CHP’de bayram havasına neden oldu.
Çok sayıda CHP’li kurban keseceğini, lokma dağıtacağını, hayır yapacağını ilan ederken, geçtiğimiz gün eski CHP’li, AK Parti eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Sav’ın gidişi nedeniyle adak kurbanı kestiğini duyurmuştu.
YAVUZ DA HACI BAYRAM CAMİİ’NDE LOKMA DAĞITACAK
CHP’li gazeteci Mustafa Yavaz da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; “Önder Sav CHP’den istifa ettiği için yarın Ankara Hacı Bayram Camii’nde “Hayır” amacıyla lokma dağıtacağım. Çok şükür kurtulduk” diye yazdı.
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