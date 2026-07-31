Lokma bile dağıtacaklar! CHP’de “Önder Sav’dan kurtulduk” sevinci

CHP’den istifa ederek Yeni Parti’ye katılacağını açıklayan Önder Sav’ın gidişi CHP’de bayram havasına neden oldu.

Çok sayıda CHP’li kurban keseceğini, lokma dağıtacağını, hayır yapacağını ilan ederken, geçtiğimiz gün eski CHP’li, AK Parti eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Sav’ın gidişi nedeniyle adak kurbanı kestiğini duyurmuştu.

YAVUZ DA HACI BAYRAM CAMİİ’NDE LOKMA DAĞITACAK

CHP’li gazeteci Mustafa Yavaz da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda; “Önder Sav CHP’den istifa ettiği için yarın Ankara Hacı Bayram Camii’nde “Hayır” amacıyla lokma dağıtacağım. Çok şükür kurtulduk” diye yazdı.