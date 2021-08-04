28 Temmuz’dan bu yana Türkiye’nin ciğerleri yanıyor. Ege ve Akdeniz’de 100’ü aşkın noktada yangın çıktı. Yangınlarda can ve mal kayıpları yaşandı. Ormanlar, köyler küle döndü. Vatandaşlar bu kabusun bir an önce bitmesini istiyor. En çok merak edilen konuların başında ise yangın söndürme uçaklarının su taşıma kapasitesi geliyor. Peki, yangın söndürme uçakları ne kadar su alıyor?

Yangın söndürme uçağı kaç ton su alır?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor" dedi. Pakdemirli sosyal medyadaki son paylaşımında ise "34 ilde 160 yangın kontrol altına alındı. #OrmanınKahramanları’nın 5 ilde, 14 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Yangınlarda 16 uçak kullanılıyor olmasıyla birlikte uçakların su kapasitesi de merak ediliyor. Yangın söndürme uçaklarının su kapasitesi uçağın modeli ve boyutlarına göre farklılık gösteriyor. Örneğin Türk Hava Kurumu'na ait Cl-215 tipi uçaklar 4,5 ton su taşıyabiliyor. Bu uçaklar 1 saat içerisinde ortalama 2 defa su ikmali yapabiliyor.

Rus yapımı Beriev Be-200 amfibyen jet uçağı ise 12 ton su taşıyabiliyor.

Ülkemizde kullanılan helikopterlerin su taşıma kapasitesi ise 2,5 ton ile 10 ton arasında değişiyor.