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Dünya Yangın felaketinden sonra Uygur Türkleri ayağa kalktı! "Karantinaya hayır" eylemi
Dünya

Yangın felaketinden sonra Uygur Türkleri ayağa kalktı! "Karantinaya hayır" eylemi

Doğu Türkistan'ın başkenti Urumçi'de yaşanan yangın felaketinden sonra kentte yapılan karantina karşıtı eylem, Hoten şehrinde de başladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 19:33:00 -
Yangın felaketinden sonra Uygur Türkleri ayağa kalktı! "Karantinaya hayır" eylemi

 Yeniakit.com.tr 

Doğu Türkistanlı Müslümanlara yönelik soykırım zulmü devam ederken, “Sıfır Kovid” bahanesiyle yüzbinlerce insanı evlerine kilitleyen Çin, 44 Uygur Türkü'nün ölümüne sebep oldu.

Urumçi'de 21 katlı bir apartmanda çıkan yangında üzerleri kilitli olması sebebi ile evlerinden kaçamayan tamamı Uygur Türkü 44 kişi hayatını kaybetti.

Yaşanan yangın olayı an be an kayıt altına alınırken, itfaiyenin yangına saatler sonra müdahale ettiği ve tazyikli suyun alevlere ulaşmadığı öğrenildi.

İki kentte "karantinaya hayır" eylemi

Urumçi'de yaşanan felaketten sonra kentte düzenlenen karantina karşıtı eylemler, Hoten şehrinde de başladı.

"Karantinaya hayır" denilen eylemde Çinli yetkililer, protestoda bulunan Uygur Türkleri'ne engel olmaya çalıştı.

Bölgede yaşanan gerginliğin sürdüğü öğrenildi.

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