Yeni yılın ilk gününde altın ve gümüş ne kadar? 2026'da altın fiyatları ne kadar olacak? Gümüş kaç TL?

2026'nın ilk gününde Altın ve gümüş fiyatları ne kadar oldu? 2025 yılında rekor üstüne rekor kırarak tarihi zirvelere yükselen altın ve gümüş fiyatları, yeni yılın ilk gününde denge arayışına devam ediyor. Yeni yılın ilk gününde vatandaşlar arama motorlarında aramaya başladı. Altın ve gümüş ne kadar? 2026'da altın fiyatları ne kadar olacak? Gümüş kaç TL?

Yurt dışı ve yurt içi piyasaların kapalı olduğu 1 Ocak 2026 tarihinde ons altın 4.300 doların üzerinde, gram altın ise 6 bin TL sınırına yakın seyrediyor.

Ons gümüş 71 dolar, gram gümüş ise 100 TL'ye yakın konumda. İşte güncel altın ve gümüş fiyatları...

Altın ve gümüş fiyatları zayıflayan dolar, jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri ile 2025 yılını rekor seviyelere ulaştı.Ons altın 4.550 dolara, ons gümüş ise 84 dolara kadar yükseldi.

Küresel piyasalarda yaşanan hareketle gram altın 6280 TL'ye gram gümüş ise 116 TL ile tarihin en yüksek rakamlarını gördü. 2025 yılında yatırım araçları arasında gram altın yatırımcısına yüzde 101'den fazla kazandırırken, gram gümüş ise yüzde 200'ü aşkın kazanç görüldü.

Rekor seviyelerden çekilerek denge arayışına giren değerli metaller yeni yılın ilk gününde kritik seviyelere yakın seyrini sürdürüyor.

DEV BANKALARDAN ALTIN TAHMİNİ

CNBC-e’nin haberine göre; dev bankaların tahminleri şöyle:

Alman bankası Commerzbank: 4 bin 200 dolar

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley: 4 bin 500 dolar

İsviçreli yatırım bankası UBS: 5 bin dolar

ABD’li yatırım bankası Bank of America (BofA): 4 bin 538 dolar

Alman bankası DeutscheBank: 4 bin 450 dolar

ABD’li yatırım bankası JPMorgan: 4 bin 600 – 5 bin dolar

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs: 4 bin 900 dolar

ALTIN VE GÜMÜŞTE YILIN İLK RAKAMLARI

Küresel piyasalarda kar satışlarıyla haftanın ilk işlem gününü yüzde 4,43 gibi yüksek bir oranda kayıp yaşayan ons altın 4.300 dolara kadar geriledi.

haber7'göre: Yeni yılın ilk gününde 4307.33 doları gören ons altın haftalık olarak yüzde 4 kayba doğru ilerliyor. Anlık olarak ons altın 4.320 dolardan işlem görüyor.

83.97 dolara kadar yükselen ons gümüş ise 70.94 dolara kadar geri çekildi. 71.6 dolar seviyesinden fiyatlanan beyaz metal haftalık olarak yüzde 0.11 kazanç konumunda.

GRAM ALTIN

Alış: 5.965,27 TL

Satış: 5.966,21 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 40.996,00 TL

Satış: 41.616,00 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.939,00 TL

Satış: 10.197,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 19.859,00 TL

Satış: 20.387,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 39.742,00 TL

Satış: 40.587,00 TL

ATA ALTIN

Alış: 41.385,00 TL

Satış: 41.729,00 TL

Gram Gümüş

Alış: 98,84 TL

Satış: 98,94 TL

HAS ALTIN

Alış: 6.207,27 TL

Satış: 6.213,04 TL