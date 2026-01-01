Yoğun kar yağışı etkili oluyor! Valilik duyurdu: Ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

Kars-Ardahan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

Kentte iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kars-Ardahan kara yolu ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı.

Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kars-Susuz yolunun Sakaltutan Geçidi'nde yoğun kar, tipi ve görüş mesafesinin olmaması nedeniyle kolluk kuvvetleri ile irtibatlı olarak büyük tonajlı araçlar için (tır) trafiğe kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.