Gündem Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili: Termometreler eksi 21,3'ü gösterdi
Gündem

Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili: Termometreler eksi 21,3'ü gösterdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ne Kars ne Erzurum! İşte Türkiye'nin en soğuk ili: Termometreler eksi 21,3'ü gösterdi

Abant Gölü Milli Parkı'nda sıcaklık eksi 21,3 dereceye kadar düştü. Böylece Bolu, Türkiye'nin en soğuk kenti olarak kayıtlara geçti.

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, gece saatlerinde rekor düzeyde sıcaklık düşüşlerine neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de gece ölçülen en düşük sıcaklık Bolu'da kaydedildi.

Özellikle Bolu'nun ilçeleri, ülkenin en soğuk noktaları listesinde ilk sıraları aldı.

"TABİATIN KALBİ" AYAZA TESLİM OLDU

Kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan ve "Tabiatın Kalbi" olarak anılan Bolu, kar yağışının ardından havanın açılmasıyla birlikte şiddetli ayazın etkisi altına girdi.

Gece boyunca sıcaklıkların sıfırın altına düştüğü kentte, dondurucu soğuk günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

 

Araçların camları buzla kaplandı, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Kent genelindeki göl ve göletlerin yüzeyi tamamen buz tuttu.

EN SOĞUK İLK 3 NOKTA BOLU'DAN

Meteoroloji'nin Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonlarından elde edilen verilere göre, Türkiye'nin en soğuk ilk üç yerleşim yerinin tamamı Bolu sınırları içinde yer aldı.

Abant Gölü Milli Parkı, eksi 21,3 derece ile listenin zirvesinde yer aldı.

Gerede ilçesine bağlı Samat köyü, eksi 19,4 derece ile ikinci sırada ölçüldü.

Dörtdivan ilçesi ise eksi 18,3 derece ile üçüncü oldu.

 

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Dondurucu soğukların sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdüğü Bolu'da, birçok vatandaş araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

