  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Düzce Belediyesi cenaze nakillerini uçakla ücretsiz yapacak Para alan CHP'li belediyeler utanır mı?

2025’e CHP’nin rezaletleri damga vurdu! ‘Çaldı’lar çırptılar eğlendiler

Kehaneti tutmayan sahte peygamber gözaltına alındı

"Nehirden denize özgür Filistin!" İstanbul Galata Köprüsü'nde tarihi gün: On binlerin tek yürek olduğu o anlar havadan görüntülendi

Esed’in generaline tuzak kurup konuşturdular kirli plan ifşa oldu Suriye'de kirli oyun

Savaşın ortasında kafeye İHA yağdı! Herson'da sivil katliamı iddiası: Rusya 20'den fazla ölü olduğunu duyurarak dehşetin bilançosunu açıkladı

Le Point dergisi, Cezayir’in sömürgecilik yasasını “tarihi kırılma” olarak yorumladı. Erdoğan kazandı

DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor

11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi

'Tüm Müslümanları kesip doğrayın' Sokaklarda kılıç dağıtıp müslümanları hedef aldılar!
Yerel Trump'tan İsrail'i titreten "Türkiye" çıkışı! Tel Aviv'de F-35 alarmı: Netanyahu yönetimi Beyaz Saray'ı baypas etme yollarını arıyor
Yerel

Trump'tan İsrail'i titreten "Türkiye" çıkışı! Tel Aviv'de F-35 alarmı: Netanyahu yönetimi Beyaz Saray'ı baypas etme yollarını arıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump'tan İsrail'i titreten "Türkiye" çıkışı! Tel Aviv'de F-35 alarmı: Netanyahu yönetimi Beyaz Saray'ı baypas etme yollarını arıyor

ABD'nin yeniden seçilen başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya hazırlanması İsrail kanadında adeta deprem etkisi yarattı. Trump'ın, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışına yeşil ışık yakabileceği ve Gazze'nin yeniden inşası ile güvenliğinde "Türk varlığına" sıcak bakan mesajları, Tel Aviv yönetimini harekete geçirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde Florida'nın Palm Beach bölgesindeki Mar-a-Lago'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

 

 

TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER

 

Trump'ın açıklamalarında Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik dikkat çekici vurgular öne çıkmıştı. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi tanıyorum ve hepinizin bildiği gibi, o benim çok iyi bir arkadaşımdır. Ona inanıyorum ve ona saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Suriye'deki gelişmelerde Başkan Erdoğan'ın rolüne özel bir parantez açarak, "Suriye'nin çok kötü bir liderini ortadan kaldırmaya büyük ölçüde yardımcı olan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı ve bunun için hiçbir zaman övgü istemedi, ama gerçekten çok övgü hak ediyor" demişti.

Basın toplantısında bir muhabir, Trump'a Türkiye'ye F-35 satışını sorması üzerine, "Bunu çok ciddi olarak düşünüyoruz" cevabını vermişti.

 

 

ABD BAŞKANI'NIN MESAJLARI TEL AVİV'İ RAHATSIZ EDİYOR

Ortak basın toplantısının ardından Maariv gazetesinde yayımlanan bir habere göre, Trump'ın Türkiye'ye yönelik son mesajları İsrail'de ciddi rahatsızlık yarattı. Trump'ın Ankara'ya olası F-35 satışı ve Gazze'de Türk askeri varlığına yeşil ışık yakabileceği yönündeki değerlendirmeler Tel Aviv'de "stratejik risk" olarak görülüyor.

 

YÜKSELEN TÜRKİYE İSRAİL İÇİN ENDİŞE KAYNAĞI

Maariv'e göre Tel Aviv'in asıl endişesi, Türkiye'nin bölgesel rolünün güçlenmesi. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın Hamas'a yakın tutumu, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yaşanan gerilimler de tedirginliğe yol açıyor.

Bakan Tunç’tan Galata’da dünyaya ‘İsrail’ tepkisi: Karşımızda devlet değil, soykırım örgütü var
Bakan Tunç’tan Galata’da dünyaya ‘İsrail’ tepkisi: Karşımızda devlet değil, soykırım örgütü var

Gündem

Bakan Tunç’tan Galata’da dünyaya ‘İsrail’ tepkisi: Karşımızda devlet değil, soykırım örgütü var

Terör devleti İsrail kendi vatandaşını tutamıyor 69 binden fazla İsrailli ülkeyi terk etti Korkup kaçtılar
Terör devleti İsrail kendi vatandaşını tutamıyor 69 binden fazla İsrailli ülkeyi terk etti Korkup kaçtılar

Gündem

Terör devleti İsrail kendi vatandaşını tutamıyor 69 binden fazla İsrailli ülkeyi terk etti Korkup kaçtılar

İsrail detayına dikkat! Suudi Arabistan’ın Yemen’deki saldırısının arka perdesi
İsrail detayına dikkat! Suudi Arabistan’ın Yemen’deki saldırısının arka perdesi

Gündem

İsrail detayına dikkat! Suudi Arabistan’ın Yemen’deki saldırısının arka perdesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23