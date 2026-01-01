Trump'tan İsrail'i titreten "Türkiye" çıkışı! Tel Aviv'de F-35 alarmı: Netanyahu yönetimi Beyaz Saray'ı baypas etme yollarını arıyor
ABD'nin yeniden seçilen başkanı Donald Trump'ın, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya hazırlanması İsrail kanadında adeta deprem etkisi yarattı. Trump'ın, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışına yeşil ışık yakabileceği ve Gazze'nin yeniden inşası ile güvenliğinde "Türk varlığına" sıcak bakan mesajları, Tel Aviv yönetimini harekete geçirdi.
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz günlerde Florida'nın Palm Beach bölgesindeki Mar-a-Lago'da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.
TRUMP'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜLER
Trump'ın açıklamalarında Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik dikkat çekici vurgular öne çıkmıştı. Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi tanıyorum ve hepinizin bildiği gibi, o benim çok iyi bir arkadaşımdır. Ona inanıyorum ve ona saygı duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Trump, Suriye'deki gelişmelerde Başkan Erdoğan'ın rolüne özel bir parantez açarak, "Suriye'nin çok kötü bir liderini ortadan kaldırmaya büyük ölçüde yardımcı olan kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı ve bunun için hiçbir zaman övgü istemedi, ama gerçekten çok övgü hak ediyor" demişti.
Basın toplantısında bir muhabir, Trump'a Türkiye'ye F-35 satışını sorması üzerine, "Bunu çok ciddi olarak düşünüyoruz" cevabını vermişti.
ABD BAŞKANI'NIN MESAJLARI TEL AVİV'İ RAHATSIZ EDİYOR
Ortak basın toplantısının ardından Maariv gazetesinde yayımlanan bir habere göre, Trump'ın Türkiye'ye yönelik son mesajları İsrail'de ciddi rahatsızlık yarattı. Trump'ın Ankara'ya olası F-35 satışı ve Gazze'de Türk askeri varlığına yeşil ışık yakabileceği yönündeki değerlendirmeler Tel Aviv'de "stratejik risk" olarak görülüyor.
YÜKSELEN TÜRKİYE İSRAİL İÇİN ENDİŞE KAYNAĞI
Maariv'e göre Tel Aviv'in asıl endişesi, Türkiye'nin bölgesel rolünün güçlenmesi. Ayrıca Başkan Erdoğan'ın Hamas'a yakın tutumu, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yaşanan gerilimler de tedirginliğe yol açıyor.
