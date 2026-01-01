  • İSTANBUL
Kutsal topraklarda yeni yılın ilk saatlerinde de "insan seli" yaşandı. Dünya Kabe'de buluştu
Dünya

Kutsal topraklarda yeni yılın ilk saatlerinde de "insan seli" yaşandı. Dünya Kabe'de buluştu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Yeni yılın ilk saatlerinde de Kabe-i Muazzama ve çevresinde kelimenin tam anlamıyla bir "insan seli" yaşandı. Mescid-i Haram çevresindeki kalabalık, alınan tüm fiziksel önlemlere rağmen sınırları zorladı.

Kabe-i Muazzama'da 20 Kasım ile 22 Aralık tarihleri arasında 12 milyona yakın kişi umre yaparak tarihi bir rekora imza atmıştı. Kutsal topraklarda yeni yılın ilk saatlerinde de tam anlamıyla bir "insan seli" yaşandı.

Son yılların en yoğun dönemini yaşayan kutsal topraklarda 20 Kasım ile 22 Aralık tarihleri arasında 12 milyona yakın kişi umre yaparak tarihi bir rekora imza atmıştı. Yeni yılın ilk saatlerinde de Kabe-i Muazzama ve çevresinde kelimenin tam anlamıyla bir "insan seli" yaşandı. Mescid-i Haram çevresindeki kalabalık, alınan tüm fiziksel önlemlere rağmen sınırları zorladı.

RADİKAL KARARLAR ALINDI

Suudi Arabistan yetkilileri tarafından meydana gelen olağanüstü yoğunluğu yönetebilmek adına radikal kararlar alındı. Tavaf alanındaki (metaf) akışı hızlandırmak ve izdihamı önlemek amacıyla, normal şartlarda metaf alanının dış çeperinde bulunan namaz kılma bölümleri geçici olarak kaldırıldı. Bu alanların tamamen tavaf trafiğine açılmasına rağmen kalabalığın yoğunluğu nedeniyle tavaf hızı yavaşladı ve alan tamamen doldu.

MESCİD-İ HARAM TARİHİNDE NADİR GÖRÜLEN MANZARA

Ziyaretçiler, kutsal mabedin sadece zemin katında değil, tüm katlarında ve avlularında adım atacak yer kalmadığını söyledi. Bir ay gibi kısa bir sürede (Aralık 2025) 12 milyona yakın umre yapılmasıyla oluşan bu büyük hareketlilik, yılbaşı gecesi de umre ve tavaf ibadetiyle birleşince Mescid-i Haram tarihinde nadir görülen manzaralardan birine sahne oldu.

GÜVENLİK GÜÇLERİ, BARİKATLAR VE YÖNLENDİRME KORİDORLARI OLUŞTURDU

Güvenlik güçleri ve saha görevlileri, metaf alanına giriş çıkışları kontrollü bir şekilde sağlamak için barikatlar ve yönlendirme koridorları oluşturdu. Yetkililer, namaz alanlarının tavafa dahil edilmesinin bir zorunluluk haline geldiğini belirterek, kutsal mekanı ziyaret edenlerin güvenliği için bu tür dinamik düzenlemelerin devam edebileceği mesajını verdi.

1
ABDULCEBBAR

ACABA ŞU ANDA FİLİSTİN VE DİĞER ÜLKELERDE MÜSLÜMANLAR ZÜLÜM ALTINDAYKEN ? ÇADIRLARDA BARINAMAZKEN ? AÇLIKTAN ÇOLUK- ÇOCUK- YAŞLI VE GENÇLER ÖLÜRKEN ÜMRE VE HAC FARZI ALLAH NEZDİNDE DERECESİ NEDİR ? ALLAHA İMANDAN SONRA ZÜLME UĞRAYANLARI KORUMAK İÇİN CİHAT ŞART DEĞİLMİ ? SUUDİ ARABİSTANA BU AŞAMADA MİLYARLARCA DOLARAK BIRAKIP, BU YAHUDİ ÇOCUĞUDA BU PARAYI ABD' YE YARDIM AMAÇLI VEREREK KALKINDIRIP İSRAİLE DAHA FAZLA YARDIMLA MÜSLÜMANLARI KATLETMEYE ÇALIŞIRKEN ? BİZİM MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ MERDİVEN ALTI ALİMLERİMİZ VE MÜSLÜMAN GÖRÜNÜMLÜ SÖZDE NAMAZ KILAN, HAC VE ÜMRESİNİ YAPAN, CAMİ CEMAATLERE YARDIM EDEN YÖNETİCİLER NE DÜŞÜNÜYORLAR ? ONU MERAK EDİYORUM ? HANİ FOTOĞRAFLARDA 8 VEYA 10 YAŞLARINDA YARALI BİR KIZIN FERYADI VARDI ? DİYORDUKİ < GİDİNCE SİZLERİ - MÜSLÜMAN GEÇİNENLERİ - ALLAHA ŞİKAYET EDECEĞİM ? > ACABA BU ONLARIN AKILLARINA GELİYOR MU? SÖZLE < KINIYORUZ > DE ? GİZLİDEN BAŞKA ÜLKE LİMANLARI ÜZERİNDE İSRAİL DENİLEN KAFİRE GİZLİDEN SEVKİYAT YAP ? BİZ GÖMÜYORUZ. YA ALLAH ?
