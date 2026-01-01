DEM Parti'nin 'Öcalan'a özgürlük' mitingi ertelendi!
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için DEM Parti'nin 4 Ocak'ta Diyarbakır’da yapacağı özgürlük mitingi, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.
DEM Parti’nin 4 Ocak'ta Diyarbakır'da yapılacağını açıkladığı "Abdullah Öcalan'a Umut ve Özgürlük" mitingi ertelendi. Teröristbaşı için yapılacak olan yürüyüşün iptal gerekçesi ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları olarak gösterildi.
