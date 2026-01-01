  • İSTANBUL
Son Haberler

Esed’in generaline tuzak kurup konuşturdular kirli plan ifşa oldu Suriye'de kirli oyun

Savaşın ortasında kafeye İHA yağdı! Herson'da sivil katliamı iddiası: Rusya 20'den fazla ölü olduğunu duyurarak dehşetin bilançosunu açıkladı

Le Point dergisi, Cezayir’in sömürgecilik yasasını “tarihi kırılma” olarak yorumladı. Erdoğan kazandı

DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor

11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi

'Tüm Müslümanları kesip doğrayın' Sokaklarda kılıç dağıtıp müslümanları hedef aldılar!

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Tarihi Gazze buluşması! Bilal Erdoğan'dan flaş sözler

Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Yüzbinler Filistin için tek yürek

İlaca dirençli ölümcül virüs 61 ülkede yayılıyor!
Gündem DEM Parti'nin 'Öcalan'a özgürlük' mitingi ertelendi!
Gündem

DEM Parti'nin 'Öcalan'a özgürlük' mitingi ertelendi!

DEM Parti'nin 'Öcalan'a özgürlük' mitingi ertelendi!

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için DEM Parti'nin 4 Ocak'ta Diyarbakır’da yapacağı özgürlük mitingi, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.

DEM Parti’nin 4 Ocak'ta Diyarbakır'da yapılacağını açıkladığı "Abdullah Öcalan'a Umut ve Özgürlük" mitingi ertelendi. Teröristbaşı için yapılacak olan yürüyüşün iptal gerekçesi ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları olarak gösterildi.

