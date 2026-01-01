  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Esed’in generaline tuzak kurup konuşturdular kirli plan ifşa oldu Suriye'de kirli oyun

Savaşın ortasında kafeye İHA yağdı! Herson'da sivil katliamı iddiası: Rusya 20'den fazla ölü olduğunu duyurarak dehşetin bilançosunu açıkladı

Le Point dergisi, Cezayir’in sömürgecilik yasasını “tarihi kırılma” olarak yorumladı. Erdoğan kazandı

DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor

11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi

'Tüm Müslümanları kesip doğrayın' Sokaklarda kılıç dağıtıp müslümanları hedef aldılar!

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Tarihi Gazze buluşması! Bilal Erdoğan'dan flaş sözler

Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Yüzbinler Filistin için tek yürek

İlaca dirençli ölümcül virüs 61 ülkede yayılıyor!
Gündem Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç
Gündem

Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç

Malatya'nın Yazıhan Belediye Başkanı CHP’li Abdulvahap Göçer, partisini eleştirince kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Göçer önce partisinin il teşkilatını ardından CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile İl Başkanı Barış Yıldız’ı eleştirmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimlerinde Malatya'nın Yazıhan ilçesinde belediye başkanı seçilen Abdulvahap Göçer hakkında disiplin süreci başlattı. Göçer'in partiye yönelik açıklamaları gerekçe gösterilerek “kesin ihraç” talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildiği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Tüzün ve Ecevit Keleş'in Malatya'da Belediye Başkanı Göçer ile yaptığı görüşmelerin ardından hazırladıkları rapor Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) sunuldu. MYK, söz konusu rapor doğrultusunda Göçer’in tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verdi.

Disiplin sürecine giden yol, CHP Malatya 39’uncu Olağan İl Kongresi’nde yaşanan tartışmalarla başlamıştı. Kongrede konuşan Belediye Başkanı Göçer önce il teşkilatını ardından CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile İl Başkanı Barış Yıldız’ı eleştirmişti. Göçer’in sözleri salonda gerginliğe neden olmuş tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

Abdulkadir Selvi sordu: Özgür Özel bile bile neden yalan söylüyor!
Abdulkadir Selvi sordu: Özgür Özel bile bile neden yalan söylüyor!

Gündem

Abdulkadir Selvi sordu: Özgür Özel bile bile neden yalan söylüyor!

Dibe batan Özgür iyice paranoyak oldu! Yine İngilizlere ağladı: Uyuşturucu operasyonlarının amacı bakın neymiş
Dibe batan Özgür iyice paranoyak oldu! Yine İngilizlere ağladı: Uyuşturucu operasyonlarının amacı bakın neymiş

Gündem

Dibe batan Özgür iyice paranoyak oldu! Yine İngilizlere ağladı: Uyuşturucu operasyonlarının amacı bakın neymiş

CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı
CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı

Gündem

CHP'li vekil Melih Meriç’in çorba evi baskını bir anda fiyaskoya dönüştü: Kepenkler açılınca neye uğradığını şaşırdı

CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?
CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?

Gündem

CHP'de kavga btmiyor! Zehir zemberek sözler: Özgür Özel'e oy mu verilir diyen sen değil miydin?

2025’e CHP’nin rezaletleri damga vurdu! ‘Çaldı’lar çırptılar eğlendiler
2025’e CHP’nin rezaletleri damga vurdu! ‘Çaldı’lar çırptılar eğlendiler

Gündem

2025’e CHP’nin rezaletleri damga vurdu! ‘Çaldı’lar çırptılar eğlendiler

Düzce Belediyesi cenaze nakillerini uçakla ücretsiz yapacak Para alan CHP'li belediyeler utanır mı?
Düzce Belediyesi cenaze nakillerini uçakla ücretsiz yapacak Para alan CHP'li belediyeler utanır mı?

Aktüel

Düzce Belediyesi cenaze nakillerini uçakla ücretsiz yapacak Para alan CHP'li belediyeler utanır mı?

Özgür Özel’in dediği gibi ürkmediler! Türkiye balıkta tarihi rekora imza attı!
Özgür Özel’in dediği gibi ürkmediler! Türkiye balıkta tarihi rekora imza attı!

Gündem

Özgür Özel’in dediği gibi ürkmediler! Türkiye balıkta tarihi rekora imza attı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23