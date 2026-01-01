Sen misin Veli Ağbaba’yı eleştiren! CHP’li başkana anında ihraç
Malatya'nın Yazıhan Belediye Başkanı CHP’li Abdulvahap Göçer, partisini eleştirince kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Göçer önce partisinin il teşkilatını ardından CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile İl Başkanı Barış Yıldız’ı eleştirmişti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimlerinde Malatya'nın Yazıhan ilçesinde belediye başkanı seçilen Abdulvahap Göçer hakkında disiplin süreci başlattı. Göçer'in partiye yönelik açıklamaları gerekçe gösterilerek “kesin ihraç” talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildiği öğrenildi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Tüzün ve Ecevit Keleş'in Malatya'da Belediye Başkanı Göçer ile yaptığı görüşmelerin ardından hazırladıkları rapor Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) sunuldu. MYK, söz konusu rapor doğrultusunda Göçer’in tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verdi.
Disiplin sürecine giden yol, CHP Malatya 39’uncu Olağan İl Kongresi’nde yaşanan tartışmalarla başlamıştı. Kongrede konuşan Belediye Başkanı Göçer önce il teşkilatını ardından CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile İl Başkanı Barış Yıldız’ı eleştirmişti. Göçer’in sözleri salonda gerginliğe neden olmuş tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.
