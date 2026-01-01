  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel Sokak köpekleri saldırdı! Küçük çocuk okul çıkışında kabusu yaşadı
Aktüel

Sokak köpekleri saldırdı! Küçük çocuk okul çıkışında kabusu yaşadı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sokak köpekleri saldırdı! Küçük çocuk okul çıkışında kabusu yaşadı

Ankara Altındağ’da okuldan eve dönen birinci sınıf öğrencisi, çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde okul çıkışı eve yürüyen 8 yaşındaki Davut Elhamut, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

 

Hayati tehlikeyi atlattı

Olay, önceki gün saat 14.30 sıralarında Atıfbey Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Davut Elhamut, okul çıkışı eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler, köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Davut Elhamut, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilen çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.

 

“10-12 sokak köpeği saldırmış”

Davut Elhamut’un ağabeyi Abdu Elhamut (17), "Tek başına okul dönüşünde 10-12 sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı. Çocuğu paramparça ettiler. Bir komşumuz olayı görüp kardeşimi kurtarmış. Durumu ilk gün ağırdı, hayati tehlikeyi atlattı. 'Ameliyat olması gerekiyor' denildi. Oturduğumuz semtte çok fazla başıboş sokak köpeği bulunuyor. Şikayette bulunduk. Yarısı toplandı yarısı ise burada kaldı. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğa daha saldırdılar. Giden gelene saldırıyorlar" dedi.

Köpeklerde sinsi ilerleyen sağlık sorunu: Yaşlı dostunuzun davranışlarına dikkat!
Köpeklerde sinsi ilerleyen sağlık sorunu: Yaşlı dostunuzun davranışlarına dikkat!

Yerel

Köpeklerde sinsi ilerleyen sağlık sorunu: Yaşlı dostunuzun davranışlarına dikkat!

Sahaya girip kalenin önünde uyuyan köpek maçı durdurdu! Tribünler kahkahaya boğuldu
Sahaya girip kalenin önünde uyuyan köpek maçı durdurdu! Tribünler kahkahaya boğuldu

Spor

Sahaya girip kalenin önünde uyuyan köpek maçı durdurdu! Tribünler kahkahaya boğuldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23