Bu kadarını ancak İsrail televizyonları yapar! Sözcü ve Halk TV Gazze yürüyüşüne kör

Soykırımcı İsrail'in binlerce Filistinliyi katletmesine tepki olarak yüz binler İstanbul'da toplandı. CHP medyası Halk TV ve Sözcü TV, Gazze mitingini haber dahi yapmadı. Fondaş medyanın tarihi mitingi yayınlaması tepki çekti.

GALATA KÖPRÜSÜ GAZZE İÇİN DOLDU TAŞTI

İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla 400'den fazla sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' mitingi için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı, kortejlerle Galata Köprüsü'ne doğru yürüdü.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde yapılan eyleme katılan vatandaşlar, başta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi olmak üzere Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Cami'de sabah namazını kılmalarının ardından gruplar halinde yürüyerek Galata Köprüsü'nde toplandı.

520 BİN KİŞİ KATILDI

Bakanlar, STK temsilcileri ve öncü isimlerin konuşmalar yaptığı alanda bazı kişiler, soğuk havaya rağmen çocuklarıyla birlikte eyleme katıldı. Programda, alana kurulan kürsüden Filistinliler için dualar okundu.

Filistin'deki katliama "dur" demek için yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'nde düzenlenen eyleme, yaklaşık 520 bin kişi katıldı.

SÖZCÜ VE HALK TV GAZZE EYLEMİNİ GÖRMEDİ

Binlerce kişi Gazze için tek yürek olurken CHP medyası Sözcü ve Halk TV mitingi yayınlamadı.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, 24 TV'de yayınlanan "Günün Manşeti" programında Sözcü ve Halk TV'ye tepki gösterdi.

Sözcü TV ve Halk TV'nin Gazze mitingi sırasında ekranlarda türkü yayınlandığına dikkat çeken Özkök, " Her şeyi bırakın; dünyanın herhangi bir yerinde, bırakın 500 bin kişiyi, 500 kişi bile 1 Ocak sabahı bir yerde toplanırsa bunun haber değeri vardır dersiniz. (Sözcü ve Halk TV) Bu haber kanallarında ise sabah türkü söylüyorlardı. Gerçekten ayıptır. Gazze'de çocuklar yeni yıla aç ve açıkta girdi. 500 binden fazla insan bir yerde toplanıp ses yükseltirken, adamlar hala türkü yayınlıyor." dedi.

Kanal yöneticilerinin meselelere ideolojik baktığını söyleyen Özkök açıklamasının devamında, "Halk TV ve Sözcü TV seyircilerine hatırlatmış olalım. Sizlerin haberi yoktur; çünkü seyrettiğiniz kanalların yöneticileri meseleye ideolojik yaklaşmaya devam ediyor. Bu sabah dünyaya İstanbul'dan bir ses yükseldi. 500 binden fazla insan, "Sinmiyoruz, Susmuyoruz Filistin'i Unutmuyoruz" diye haykırdı." ifadelerine yer verdi.

"HALK TV'DEN VE SÖZCÜ'DEN İNSANLIK BEKLEMİYORUM"

Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç ise "Halk TV'den ve Sözcü'den insanlık beklemiyorum. CHP'den de insanlık beklemiyorum. Orada çalışan insanlara tek tek soruyorum: Hiç vicdanınız yok muydu? Siz insan mısınız? Ahlaksızsınız!" dedi.