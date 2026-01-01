Piyasalar bu habere kilitlendi! Altında ek vergi kalktı mı sorusuna Bakanlıktan son nokta

Türkiye'de cari açığı en hızlı büyüten kalemlerden birisi olan altın ithalatına 2023 yılında yüzde 20 oranında ek vergi getirilmişti. Resmi Gazete'de altın ve bazı mücevherlerin ithalatında ek verginin 1 Şubat 2026'dan itibaren yürürlükten kaldırılmasına yönelik karar yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin açıklık getirdi. Kaplan, Ek Mali Yükümlülük adıyla uygulanan verginin kaldırıldığını, ancak aynı oranda verginin İlave Gümrük Vergisi adı altında uygulanmaya devam edeceğini söyledi.

Kaplan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Söz konusu düzenleme ile bahsedilen değerli maden ve mücevherat ürünleninin vergi yükünde bir azalma öngörülmemiş, daha önce Ek Mali Yükümlülük kapsamında uygulanan yüzde 20 oranındaki vergi, aynı oran korunarak İlave Gümrük Vergisi uygulaması kapsamına alınmıştır.

Ek Mali Yükümlülük adıyla uygulanan vergi kaldırılmış olsa da, aynı yüzde 20 oranındaki vergi bu kez İlave Gümrük Vergisi adı altında uygulanmaya devam etmektedir; dolayısıyla ithalatçı açısından fiili bir vergi indirimi söz konusu değildir.

İlgili GTİP kapsamındaki ürünlerde ithalatta tahsil edilen yüzde 20 oranındaki mali yükümlülük aynen devam etmekte, yalnızca Ek Mali Yükümlülük yerine İlave Gümrük Vergisi olarak uygulanmaktadır.

Düzenleme ile amaçlanan; vergi oranlarında değişiklik yapılmaksızın, uygulamanın mevzuat bütünlüğü ve idari uyum çerçevesinde yeniden yapılandırılmasıdır."