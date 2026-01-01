Kirli su 3 can aldı!

Hindistan'ın orta kesiminde kirlenmiş su tüketimi sonucu 3 kişi öldü, 150 kişi hastalandı.

Yerel yetkililer yaptığı açıklamada, Hindistan'ın orta kesimindeki Madhya Pradesh eyaletinde son birkaç gündür kirlenmiş su tüketimi sonucu en az üç kişinin öldüğünü ve yaklaşık 150 kişinin hastalandığını doğruladı.

Ölenlerin tamamı ishal nedeniyle hayatını kaybetti. Madhya Pradesh'in Indore bölgesinde bulunan kurbanların, Narmada Nehri'nden gelen suyu içtikleri bildirildi.

Çeşitli hastanelere kaldırılan hastaların bazılarının durumlarının kritik olduğu bildirildiğinden, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Çeşitli medya organları farklı ölüm sayıları bildirdi. "The Hindu" gazetesinin çevrimiçi bir haberine göre, Indore'da belediye boru hattından gelen kirli su nedeniyle beş kişi öldü, 1000'den fazla kişi ise hastalandı.

"India Today" adlı bir başka medya kuruluşunun haberine göre, ölü sayısı 7'ye ulaştı.

Madhya Pradesh Başbakanı Mohan Yadav, su teminiyle ilgili departmanlardaki bazı yetkililerin görevden uzaklaştırılmasını emretti ve olayı araştırmak üzere üst düzey yetkililerden oluşan bir komite kurdu.