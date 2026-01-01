  • İSTANBUL
Musk duyurdu: Beyne yerleştirilen çipler 2026’da kitlesel üretime çıkıyor

Musk duyurdu: Beyne yerleştirilen çipler 2026’da kitlesel üretime çıkıyor

Elon Musk, Neuralink’in 2026’da beyin-bilgisayar arayüzü cihazlarını kitlesel üretime geçireceğini ve devreye alınacak otomatik cerrahi süreçlerle operasyonların çok daha hızlı ve verimli hale geleceğini açıkladı.

Elon Musk, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, beyin implantı şirketi Neuralink’in 2026’da beyin-bilgisayar arayüzü cihazlarının “yüksek hacimli üretimine” geçeceğini ve tamamen otomatik bir cerrahi prosedüre taşınacağını söyledi.

İNSANLI DENEMELERE 2024’TE BAŞLANMIŞTI 

Neuralink, omurilik hasarı gibi rahatsızlıkları olan kişilere yardımcı olmak üzere tasarlandı. İlk hasta, bu implantı kullanarak video oyunlar oynayabildi, internette gezinebildi, sosyal medya paylaşımı yapabildi ve bir dizüstü bilgisayarda imleci hareket ettirebildi. 

Şirket, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) 2022’De başvuruyu başlangıçta reddetmesinin ardından dile getirilen güvenlik endişelerini gidererek 2024 yılında insanlı denemelere başladı.

Haziran ayında 600 milyon dolar yatırım alan Neuralink, eylülde dünya genelinde ağır felçli 12 kişinin beyin implantlarını aldığını ve bunları dijital ve fiziksel araçları kontrol etmek için kullandığını açıkladı.

