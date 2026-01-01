AK Partili isimden belgeli yalanlama! CHP’li meclis üyesi fena madara oldu

CHP’li meclis üyesi Erkan Uygun’un, eleştirileri sonrası iş yerinin bulunduğu caddenin cezalandırma amacıyla ücretli otopark kapsamına alındığı yönündeki iddiasına AK Parti’den belgeli yanıt geldi. AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat Gülbiçim, söz konusu uygulamanın yeni olmadığını belirterek, kararın 24 Kasım 2021 tarihinde alındığını gösteren belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

Yüzde 230 oranında zam yapıldığı iddiası

CHP Kocaeli Büyükşehir ve Körfez Belediye Meclis Üyesi Erkan Uygun, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Akça Park tarafından işletilen Körfez Barbaros Tır Parkı’nda 1 Ocak 2026 itibarıyla 230 oranında zam yapıldığını belirtti. Uygun, aylık abonelik ücretinin 1 bin 850 liradan 6 bin liraya yükseltildiğini belirterek, bu artışın tır esnafını aboneliklerini sonlandırmaya ittiğini, bunun da ağır tonajlı araçların mahalle içlerine park edilmesini artıracağını savundu. Caddeye yeni ücret tarifelerini içeren tabelaların yerleştirildiğini ifade eden Uygun, sosyal medya üzerinden yaptığı ikinci paylaşımda uygulamaya tepki gösterdi.

Uygun'un iddialarına yalanlama

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat Gülbiçim, Uygun’un iddialarını yayımladığı belgeyle yalanladı. Gülbiçim, Körfez Cahit Zarifoğlu Caddesi’ndeki yol üstü parklanmaların ücretli hale getirilmesine ilişkin kararın, iddia edildiği gibi yeni olmadığını, 24 Kasım 2021 tarihinde alındığını belirtti.

"Bitmedi yalanlarınız"

AK Partili Meclis Üyesi Murat Gülbiçim söz konusu iddiaya "Bitmedi yalanlarınız" tepkisini göstererek şu ifadeleri kullandı: "CHP’li Erkan Uygun, Türkiye’nin özellikle CHP’li belediyelere kıyasla en düşük otopark ücreti tarifesini haksız şekilde eleştirmesinin yanı sıra bu eleştiri sonrası iş yerinin bulunduğu caddenin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ceza niteleğinde paralı hale getirildiği şeklinde gerçek dışı bir açıklamaya imza atmıştır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, söz konusu Körfez Zarifoğlu Caddesi’ndeki yol üstü parklanmaları ücretli hale getiren kararı Erkan Uygun’un iddia ettiği gibi bugün değil, ekte bulunan belgelerde de açıkça görüldüğü gibi 24 Kasım 2021 tarihinde almıştır" dedi.

"Her gün yeni bir yalanla vatandaşı kandırmaya devam ediyorsunuz"

AK Partili Meclis Üyesi Murat Gülbiçim açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Erkan Uygun, kendi hayal gücünü bile zorlayan bu talihsiz açıklamayla bir kez daha doğruları konuşmaktan çok uzak olduğunu göstermiştir. Belli ki yalan sizin ağzınıza yuva yapmış, her gün yeni bir yalanla vatandaşı kandırmaya devam ediyorsunuz. İş yerinizin önü 2021 yılından beri ücretli parklanma sınırında. Bazı horozlar vardır, öttükleri için güneşin doğduğunu zannederler. Kendini bu kadar önemseme, dev aynasında görme. Büyükşehirin seninle uğraşmaktan çok daha önemli işleri var" ifadelerini kullandı.