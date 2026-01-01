  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Esed’in generaline tuzak kurup konuşturdular kirli plan ifşa oldu Suriye'de kirli oyun

Savaşın ortasında kafeye İHA yağdı! Herson'da sivil katliamı iddiası: Rusya 20'den fazla ölü olduğunu duyurarak dehşetin bilançosunu açıkladı

Le Point dergisi, Cezayir’in sömürgecilik yasasını “tarihi kırılma” olarak yorumladı. Erdoğan kazandı

DEAŞ ne ise FETÖ de aynıdır! Sözcü ise farklı düşünüyor

11 yıldır bulunamıyordu! Kayıp Malezya uçağıyla ilgili flaş haber geldi

'Tüm Müslümanları kesip doğrayın' Sokaklarda kılıç dağıtıp müslümanları hedef aldılar!

Yılbaşını kutlayacaklardı! İsviçre’de lüks kayak merkezinde patlama: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Tarihi Gazze buluşması! Bilal Erdoğan'dan flaş sözler

Galata Köprüsü'nde tarihi buluşma! Yüzbinler Filistin için tek yürek

İlaca dirençli ölümcül virüs 61 ülkede yayılıyor!
Dünya ABD’de hortumculuk skandalı! Çocukların hakkına çöken çökene
Dünya

ABD’de hortumculuk skandalı! Çocukların hakkına çöken çökene

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD’de hortumculuk skandalı! Çocukların hakkına çöken çökene

ABD'de federal çocuk bakım fonları dolandırıcılık iddiaları üzerine ülke çapında donduruldu. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Andrew Nixon, "Bu fonların, bu federal paraların, vergi mükelleflerinin paralarının meşru amaçlar için kullanıldığından emin olmak, eyaletin sorumluluğunda" açıklaması yaptı.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), dolandırıcılık iddiaları üzerine, ülke genelinde federal çocuk bakım fonlarını dondurduğunu bildirdi.

HHS Sözcüsü Andrew Nixon, ABC News'e yaptığı açıklamada, Bakanlığın, çocuk bakım fonlarının yasalara uygun şekilde kullanıldığından emin olmak istediğini söyledi.

Ülke genelinde federal ödemelerin dondurulduğunu kaydeden Nixon, meşru amaçlar için harcandığının saptanması halinde, bu fonların yeniden aktif hale getirilebileceğini belirtti.

Nixon, "Bu fonların, bu federal paraların, vergi mükelleflerinin paralarının meşru amaçlar için kullanıldığından emin olmak eyaletin sorumluluğunda." dedi.

Eyaletlerin, inceleme için idari veriler sunmak zorunda olduğunu kaydeden Nixon, usulsüzlük şüphesi olanların ise katılım, lisans ve denetim verilerini sağlaması gerekeceğini bildirdi.

Kararın, ABD'de Somalili nüfusun en fazla yaşadığı Minnesota eyaletindeki çocuk bakım merkezlerinin dolandırıcılığa karıştığının iddia edildiği videonun viral olmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?

Göçmen ve Müslüman karşıtlığıyla tanınan YouTube içerik üreticisi Nick Shirley, yayımladığı videoda, dolandırıcılık iddialarının anlatıldığı videoyu yayınlamıştı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, söz konusu videoyu paylaşmıştı.

Daha sonra Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı, Minnesota eyaletinde bulunan söz konusu çocuk bakım merkezleri dahil, birçok kuruluşa yönelik dolandırıcılık iddiaları sonrası soruşturma başlatmıştı.

FBI Başkanı Kash Patel ise soruşturmanın sürdüğünü belirterek "FBI, bunun çok büyük bir buzdağının sadece görünen kısmı olduğuna inanıyor. Parayı takip etmeye ve çocukları korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Videonun ardından, Minnesota eyaletindeki çocuk fonu ödemeleri dondurulmuştu.

ABD'den iki ülkeye yeni yaptırım kararı
ABD'den iki ülkeye yeni yaptırım kararı

Dünya

ABD'den iki ülkeye yeni yaptırım kararı

ABD'nin seyahat yasağına karşılık verdiler
ABD'nin seyahat yasağına karşılık verdiler

Dünya

ABD'nin seyahat yasağına karşılık verdiler

Müslüman Türkiye'de olsa Batı yalakası laikçiler tepinirdi! ABD’de Kur’an-I Kerim ile yemin töreni
Müslüman Türkiye'de olsa Batı yalakası laikçiler tepinirdi! ABD’de Kur’an-I Kerim ile yemin töreni

Dünya

Müslüman Türkiye'de olsa Batı yalakası laikçiler tepinirdi! ABD’de Kur’an-I Kerim ile yemin töreni

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23