Son Haberler

İşte yarın okulların tatil olduğu iller... Eğitime kar engeli

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ilginç mesaj: Suç ABD'de değil bizde

Hızlı trenle Avrupa artık kapı komşusu! Türkiye'nin vizyon projesinde sona gelindi

Cevdet Yılmaz'dan ‘Büyük Gazze Yürüyüşü’ mesajı: İstanbul’un sesi dünyayı sardı!

Evlilik Kredisi Yaş Sınırı Nedir, Başvuru Nasıl Yapılır?

"Filistin'i unutmuyoruz" dediler! 520 bin kişi Galata Köprüsü'ne akın etti

İsrail detayına dikkat! Suudi Arabistan’ın Yemen’deki saldırısının arka perdesi

Gazze'nin 2026 dileği:Savaş bitsin, evler yeniden inşa edilsin Çadır yerine ev istiyorum

Mahalleye çığ düştü! 22 ev boşaltıldı

Terör devleti İsrail kendi vatandaşını tutamıyor 69 binden fazla İsrailli ülkeyi terk etti Korkup kaçtılar
Kardan adama mesleki dokunuş! Kuaförün tıraşı gülümsetti

Şırnak’ta etkili olan kar yağışını fırsata çeviren erkek kuaförü Halil Atak, yaptığı kardan adamı makas ve tarakla tıraş ederek ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Şırnak’ta kar yağışının günlük yaşamı zorlaştırdığı günlerde, Aydınlıkevler Mahallesi’nde ilginç ve eğlenceli bir an yaşandı. Kuaför Halil Atak, iş yerinin önüne kardan adam yaptı. Ardından peştamal bağladığı kardan adamı tıraş etmeye başladı. Atak’ın makas ve tarakla kardan adamı tıraş ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çevredekileri de gülümsetti.

