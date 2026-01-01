Kardan adama mesleki dokunuş! Kuaförün tıraşı gülümsetti
Şırnak’ta etkili olan kar yağışını fırsata çeviren erkek kuaförü Halil Atak, yaptığı kardan adamı makas ve tarakla tıraş ederek ortaya ilginç görüntüler çıkardı.
Şırnak’ta kar yağışının günlük yaşamı zorlaştırdığı günlerde, Aydınlıkevler Mahallesi’nde ilginç ve eğlenceli bir an yaşandı. Kuaför Halil Atak, iş yerinin önüne kardan adam yaptı. Ardından peştamal bağladığı kardan adamı tıraş etmeye başladı. Atak’ın makas ve tarakla kardan adamı tıraş ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çevredekileri de gülümsetti.