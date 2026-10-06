  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
HÜRSAT uydularında ilk fırlatma tarihi belli oldu Kandil’den yüz bulamayan Özel rotayı çakma ülkücülere çevirdi Belediyeler eliyle ülkeyi talan ettiler Fazladan 300 daireye kılıf arıyorlar! Tek kalemde 4 milyarlık vurgun Başkan Er: Malatya’nın geleceğini inşa ediyoruz MHP Lideri Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı Soykırımcı Katz'dan Gazze için alçak talimat! Mazlum sivilleri açıkça hedef gösterdi ASELSAN duyurdu: 157,9 milyon dolarlık sözleşme imzalandı TikTok’taki sözleri başını fena yaktı! Sedat Peker’den sıcağı sıcağına paylaşım geldi İstanbul’da okulda bıçaklı saldırı! 8 kız öğrenci yaralandı
Dünya Yangın bir ülkeden bir başka ülkeye sıçramıştı! Komşularımız üç gündür yanıyor
Dünya

Yangın bir ülkeden bir başka ülkeye sıçramıştı! Komşularımız üç gündür yanıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yangın bir ülkeden bir başka ülkeye sıçramıştı! Komşularımız üç gündür yanıyor

Bulgaristan'da başlayan ve sınırı aşarak Yunanistan'ın Meriç iline bağlı Sofulu ilçesine ulaşan orman yangınına müdahale çalışmalarının üçüncü gününde devam ettiği bildirildi. İşte yangına dair son gelişmeler…

Bulgaristan'dan Yunanistan'a sıçrayan orman yangınına müdahale üçüncü gününde sürüyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Bulgaristan'ın İvaylovgrad Belediyesine bağlı Gorno Lukovo köyü yakınlarında başlayan yangın, pazar günü sınırı aşarak Yunanistan tarafındaki Ruşenler ve Küçük Derbent bölgelerine ulaştı.

Yoğun ormanlık alanda çok sayıda noktada yangının sürdüğü, arazinin engebeli olması nedeniyle kara ekiplerinin müdahalede güçlük yaşadığı belirtildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının verdiği bilgilere göre, bölgede 265 itfaiyeci, 12 yaya ekip ve 59 araçla yangına müdahale ediliyor.

Uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

Rüzgârın şiddetinin azalmasıyla yangının seyrinde sabah saatlerinden itibaren iyileşme gözlendiği ancak yangının henüz tamamen kontrol altına alınamadığı kaydedildi.

Yangının yerleşim yerlerinden uzakta olduğu ve şu aşamada herhangi bir yerleşim birimini tehdit etmediği belirtildi.

Komşularımız alarmda! Yangın bir ülkeden bir başka ülkeye sıçradı
Komşularımız alarmda! Yangın bir ülkeden bir başka ülkeye sıçradı

Dünya

Komşularımız alarmda! Yangın bir ülkeden bir başka ülkeye sıçradı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23