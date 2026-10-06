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Yerel Nevşehir’de korkunç kaza! 7 kişi yaralandı
Yerel

Nevşehir’de korkunç kaza! 7 kişi yaralandı

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Nevşehir’de korkunç kaza! 7 kişi yaralandı

Aksaray-Nevşehir çevre yolunda aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Nevşehir’de sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı.

 

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray-Nevşehir çevre yolunda meydana geldi. Her ikisi de Aksaray yönüne giden Mustafa Adımlı yönetimindeki 50 ADE 377 plakalı otomobil ile Mehmet Açıl yönetimindeki 01 RC 903 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte araçlardaki Saime Açıl, Nezahat Açıl, Mehmet Emin Furkan Açıl, Davut Yüzal ve Fazlı Doğan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

 

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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