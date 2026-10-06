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Yaşam Sivri dişleriyle korkuttu! “Tatlı suların hayaleti” oltaya takıldı
Yaşam

Sivri dişleriyle korkuttu! “Tatlı suların hayaleti” oltaya takıldı

Yeniakit Publisher
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Elazığ’daki Keban Baraj Gölü’nde nadir yakalanan sudak balığı, balıkçı İhsan Ulucan’ın oltasına takıldı. Yırtıcı yapısıyla bilinen balığın sivri ve keskin dişleri ilgi çekti.

Keban Baraj Gölü’nde sudak balığı oltaya geldi. Balıklarla beslenen etobur bir tür olan sudak, Keban Baraj Gölü'nde zaman zaman balıkçıların oltalarına takılsa da nadir yakalanmasıyla biliniyor. Balıkçılar arasında "tatlı suların hayaleti" olarak adlandırılan sudak, bu kez İhsan Ulucan'ın oltasına yakalandı. Yakalanan sudak balığının özellikle sivri ve keskin dişleri ile yırtıcı yapısı dikkat çekti. Görüntüsüyle de ilgi uyandıran balık, bölgedeki balıkçılar arasında merak konusu oldu.

 

Sudak balığı, avcı yapısı ve güçlü çene-diş yapısıyla tatlı su ekosisteminin dikkat çeken türleri arasında yer alıyor.

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