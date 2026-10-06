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Teknoloji ASELSAN duyurdu: 157,9 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
Teknoloji

ASELSAN duyurdu: 157,9 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

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ASELSAN duyurdu: 157,9 milyon dolarlık sözleşme imzalandı

ASELSAN ile uluslararası müşterisi arasında 157,9 milyon dolarlık elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatını kapsayan satış sözleşmeleri imzalandı. İşte KAP’a yapılan açıklamanın ayrıntıları…

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN, yurt dışındaki son kullanıcılarına yönelik olarak elektronik harp, elektro-optik, arayıcı başlık, keşif ve gözetleme, haberleşme ve silah sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 157,9 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalamıştır." denildi.

Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

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