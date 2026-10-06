Ekim ayında Bodrum’da yaz havası!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bodrum’da ekim ayına rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.
Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum’da güneşli hava tatilcilere ekim ayında deniz keyfi yaşattı.
Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da hareketlilik devam ediyor. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler tatillerini sürdürüyor. Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde bazı turistler denize girerek serinlerken, bazıları kumsalda güneşlenip kitap okumayı tercih etti. Yarımada genelindeki farklı sahillerde de ekim ayında olunmasına rağmen kısmen yoğunluk yaşanıyor.