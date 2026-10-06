  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pet şişe kanser yapıyor: Risk bulundu! Almanya'dan çağrı yapıldı Takviye aramadan önce bunlara bakın! Bir avuçta yüksek magnezyum bulunuyor Dolandırıcılardan akıllara ziyan taktik! Gerçeğinin tıpa tıp aynısı! Avrupa’dan Antalya’ya teknoloji çıkarması! Ameca ilk kez uzay Kongresi’nde 20 yıl önce deneme amaçlı ekmişti! Bu yıl yurt dışına ihraç etmeye başladı Bu yiyecekler ruh halini olumsuz etkiliyor! Depresyon riskine dikkat Japonya’da Kazanan isim belli oldu: Uyku yarışmasında '2 milyon yen'i alır almaz parayı ne yapacağını anlattı Otomobil dünyasının gözü Paris’te! Opel’in gizemli STX’i sahneye çıkıyor
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Otomobil devi 50 bin aracı geri çağırıyor! Büyük risk ortaya çıktı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devi 50 bin aracı geri çağırıyor! Büyük risk ortaya çıktı!

Alman otomobil devi Volkswagen, motorundaki yazılım hatası nedeniyle, 2025 model 49.958 Tiguan modelini geri çağırıyor.

#1
Foto - Otomobil devi 50 bin aracı geri çağırıyor! Büyük risk ortaya çıktı!

Volkswagen, 2025 model yılına ait 49.958 Tiguan için geri çağırma kararı aldı. Araçlarda tespit edilen yazılım kaynaklı sorun, seyir sırasında motorun aniden durmasına neden olabiliyor. Güvenlik riski oluşturan problem nedeniyle araç sahiplerinin yetkili servislere başvurması gerekecek.

#2
Foto - Otomobil devi 50 bin aracı geri çağırıyor! Büyük risk ortaya çıktı!

Alman otomotiv üreticisinin geri çağırma uygulamasına konu olan SUV modeli Tiguan'daki problemin, aracın elektronik sistemlerini yöneten Gövde Kontrol Modülü'nden kaynaklandığı belirtildi. Söz konusu yazılım hatasının sürüş güvenliğini doğrudan etkileyebilecek sonuçlara yol açabileceği bildirildi.

#3
Foto - Otomobil devi 50 bin aracı geri çağırıyor! Büyük risk ortaya çıktı!

MOTORUN SEYİR HALİNDE ANİDEN DURMASI RİSKİ ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) 10 Eylül 2026 tarihinde bildirilen güvenlik sorununa ilişkin geri çağırma, 24 Mart ile 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında üretilen Tiguan modellerini kapsıyor. 26V587 numaralı geri çağırma belgelerinde yer alan bilgilere göre problemin kaynağında Gövde Kontrol Modülü'ndeki yazılım hatası bulunuyor.

#4
Foto - Otomobil devi 50 bin aracı geri çağırıyor! Büyük risk ortaya çıktı!

Modern araçlarda merkezi bir elektronik kontrol noktası olarak görev yapan Gövde Kontrol Modülü; aydınlatma, güvenlik sistemleri, anahtarsız giriş ve motorun çalıştırılması gibi çeşitli elektronik işlevleri yönetiyor. Sistemdeki yazılım problemi nedeniyle modülün araç hareket halindeyken kendisini sıfırlayabildiği belirtildi.

#5
Foto - Otomobil devi 50 bin aracı geri çağırıyor! Büyük risk ortaya çıktı!

SIFIRLANMA BİRDEN FAZLA SİSTEMİ DEVRE DIŞI BIRAKABİLİYOR Modülün sürüş sırasında kendisini yeniden başlatması yalnızca motorun stop etmesiyle sınırlı bir risk oluşturmuyor. Bu durum sonucunda motor aniden durabilirken sürücünün araç üzerindeki kontrolünü kaybetme ihtimali de ortaya çıkabiliyor. Güvenlik yetkilileri, hareket halindeki aracın motorunun beklenmedik şekilde kapanmasının kaza riskini ciddi biçimde yükselttiğine dikkat çekiyor. PARÇA DEĞİŞMEYECEK, YAZILIM GÜNCELLENECEK Webtekno'nun haberine göre Volkswagen, sorunun giderilmesi için araçlarda mekanik bir parça değişimine gitmeyecek. Geri çağırma kapsamındaki Tiguan'ların yetkili servislerinde Gövde Kontrol Modülü'ne ücretsiz yazılım güncellemesi uygulanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akit Medya dev bir etkinliğe daha imza atıyor: Ekonominin nabzı bu zirvede atacak!
Gündem

Akit Medya dev bir etkinliğe daha imza atıyor: Ekonominin nabzı bu zirvede atacak!

Akit Medya Grubu, ekonomi ve finans dünyasının nabzını tutacak yeni bir organizasyona hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in..
Yemen’de vahşet görüntüleri! Teslim olan Husileri zırhlı araçlarla ezdiler
Gündem

Yemen’de vahşet görüntüleri! Teslim olan Husileri zırhlı araçlarla ezdiler

Yemen’de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, Babülmendep Boğazı çevresinden vahşet görüntüleri gelmeye..
BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi
Dünya

BAE'den İsrail'e Suriye tepkisi

Birleşik Arap Emirlikleri, kandan beslenen terör devleti İsrail'in Suriye topraklarına yönelik ihlallerini kınadı.

Umut Nayir’den üzen haber
Spor

Umut Nayir’den üzen haber

Süper Lig devi Trabzonspor, Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiğini duyurdu.
Mersin’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Savcı, Vahap Seçer dahil 3 başkan için tutuklama istedi
Gündem

Mersin’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Savcı, Vahap Seçer dahil 3 başkan için tutuklama istedi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer,..
Galatasaray Üniversitesi mezununa vize vermediler: Başörtülü öğrenciye Fransız alçaklığı!
Gündem

Galatasaray Üniversitesi mezununa vize vermediler: Başörtülü öğrenciye Fransız alçaklığı!

Sözde demokrasinin beşiği diye zikredilen Fransa’da Müslüman öğrencilere yönelik yasak ve çifte standartlı uygulamalar sürüyor. Galatasaray ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23