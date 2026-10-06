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Spor Beşiktaş’tan Milot Rashica açıklaması
Spor

Beşiktaş’tan Milot Rashica açıklaması

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Beşiktaş’tan Milot Rashica açıklaması

Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan futbolcusu Milot Rashica'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Tecrübeli oyuncunun sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönmesinin ardından yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini belirterek oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Kosova Milli Takımı'nın 4 Ekim'de Avusturya ile karşı karşıya geldiği mücadelede oyuna sonradan dahil olan Rashica, karşılaşmanın 88. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından müsabakaya devam edememişti.

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