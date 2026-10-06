Beşiktaş’tan Milot Rashica açıklaması
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Beşiktaş, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanan futbolcusu Milot Rashica'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Tecrübeli oyuncunun sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye dönmesinin ardından yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini belirterek oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
Kosova Milli Takımı'nın 4 Ekim'de Avusturya ile karşı karşıya geldiği mücadelede oyuna sonradan dahil olan Rashica, karşılaşmanın 88. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından müsabakaya devam edememişti.