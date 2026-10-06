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'Beyaz altın'ın hasadı başladı: Fiyatı ne kadar olacak?

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'Beyaz altın'ın hasadı başladı: Fiyatı ne kadar olacak?

Karabük'te "beyaz altın" olarak bilinen çeltik hasadı resmen başlarken, fiyatının ne kadar olacağı da merak konusu oldu.

#1
Foto - 'Beyaz altın'ın hasadı başladı: Fiyatı ne kadar olacak?

Karabük'te çeltik üretiminin önemli merkezlerinden olan bölgede tarlalar biçerdöverlerle hasat edilmeye başlandı. Yaklaşık 15-20 gün sürmesi beklenen hasat döneminde üreticiler, bir yandan ürünlerini toplarken diğer yandan açıklanacak fiyatı bekliyor.

#2
Foto - 'Beyaz altın'ın hasadı başladı: Fiyatı ne kadar olacak?

Üretici Halit Gömeç, bu yıl verimlerin genel olarak iyi olduğunu ancak geçen yıla göre dönüm başına yaklaşık 100 kilogramlık düşüş yaşandığını ifade etti. Gömeç, çeltik üretiminin aileden gelen bir meslek olduğunu belirterek, "2026 yılı çeltik hasadı başladı. Verimlerimiz geçen yıllara göre iyi. Yaklaşık 15-20 gün sürmesi bekleniyor hasadın sona ermesi. Fiyat açıklanmadı, fiyatı bekliyoruz" dedi.

#3
Foto - 'Beyaz altın'ın hasadı başladı: Fiyatı ne kadar olacak?

SEL BASKINI BAZI TARLALARI VURDU Bu yıl yaşanan sel nedeniyle yaklaşık 30 dönümlük alanın zarar gördüğünü belirten Gömeç, bu alanın yaklaşık 15-20 dönümünde ürünlerin tamamen yok olduğunu söyledi. Üretimin oldukça meşakkatli olduğunu dile getiren Gömeç, çeltiğin tarım ürünleri içerisinde en zor ürünlerden biri olduğunu belirterek, yıllardır ailesiyle birlikte bu işi sürdürdüklerini kaydetti.

#4
Foto - 'Beyaz altın'ın hasadı başladı: Fiyatı ne kadar olacak?

Geçen yılın altında bir fiyatla ürün sattıklarını ifade eden Gömeç, "Geçen yıldan altında mal alıp satıyoruz şu anda. Yani 60 randıman malımızı 30-31 lira, o civarda veriyoruz çeltiği" diye konuştu. Üreticinin en önemli beklentisinin açıklanacak fiyat olduğunu vurgulayan Gömeç, "Geçen yıldan bu sene biraz düşük dekar bazında. Yaklaşık bir 100 kilonun düşük. Onun için fiyat önemli" dedi.

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