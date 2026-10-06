Teksas canisine tarihi ceza: Katil kurşuna dizilerek idam edilecek

ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Hood askeri üssünde 2009 yılında 13 kişiyi öldüren ve 32 kişiyi yaralayan eski Ordu Binbaşısı Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edileceği açıklandı. Bu karar, ABD ordusunda İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bu yöntemle gerçekleştirilecek ilk infaz olma özelliği taşıyor.

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Sean Parnell pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hasan'ın kurşuna dizilerek idam edilmesi yönündeki tavsiyenin Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından yapıldığını ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandığını duyurdu.

İnfazın tarihi ve yerinin Geçici Kara Kuvvetleri Müsteşarı Adam R. Telle tarafından belirleneceğini aktaran Sözcü Parnell, kararı "Hasan için hesap günü nihayet geldi" sözleriyle değerlendirdi.

Eski bir ordu binbaşısı ve psikiyatrist olan Nidal Hasan, 5 Kasım 2009'da Fort Hood üssünde etrafa ateş açarak büyük bir katliama imza atmıştı.

Ordu Savcısı Albay Steve Henricks duruşmalar sırasında Hasan'ın üste kendine ait bir "kişisel ölüm bölgesi" yarattığını belirtmiş; dava sonucunda Hasan 13 taammüden adam öldürme ve 32 taammüden cinayete teşebbüs suçundan suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Hasan'ın infazı, Amerikan askeri adalet tarihinde tarihi bir dönüm noktası olacak.

ABD ordusunda kurşuna dizilerek idam edilen son asker, İkinci Dünya Savaşı sırasında askerden kaçtığı gerekçesiyle 1945 yılında infaz edilen Er Eddie Slovik olmuştu.

Ordunun gerçekleştirdiği son idam cezası ise 1961 yılında asılarak idam edilen Er John Bennett'e uygulanmıştı.