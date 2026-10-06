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Gündem İstanbul’da okulda bıçaklı saldırı! 4 kız öğrenci yaralandı
Gündem

İstanbul’da okulda bıçaklı saldırı! 4 kız öğrenci yaralandı

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İstanbul’da okulda bıçaklı saldırı! 4 kız öğrenci yaralandı

İstanbul Başakşehir’de başka bir okulda eğitim gördüğü belirtilen 15 yaşındaki kız çocuğu, Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nun girişinde öğrencilere bıçakla saldırdı. İlk belirlemelere göre 5 öğrenci yaralanırken, şüpheli okulun kadın güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi.

Başakşehir’de sabah saatlerinde bir ortaokulun girişinde korku dolu anlar yaşandı. Olay, Başakşehir’de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu’nun giriş kapısında meydana geldi. Başka bir okulda eğitim gördüğü belirlenen 15 yaşındaki kız çocuğu, henüz bilinmeyen bir nedenle okulun önüne gelerek içeri girmeye çalışan öğrencilere bıçakla saldırdı. İlk belirlemelere göre saldırıda 5 öğrenci yaralandı.

 

Güvenlik görevlisi müdahale etti

Saldırı sırasında okulun kadın güvenlik görevlisi şüpheliye müdahale etti. 15 yaşındaki kız çocuğunu kolundan tutarak etkisiz hale getiren görevli, saldırının devam etmesini engelledi. Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

 

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbarın ardından okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Şüpheli ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın nedeni ve nasıl geliştiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

 

İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi

İstanbul Valiliğinden Başakşehir’deki bir okulda çıkan kavgaya ilişkin yapılan açıklamada, 5 öğrencinin yaralandığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 08.40 sıralarında Başakşehir ilçesinde bulunan bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralanmıştır. Olay sonrası yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

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